Max Verstappen est né et a grandi pour être champion du monde de F1

Le prétendant au titre de Formule 1 Max Verstappen est né pour courir, salué comme un futur champion du monde avant même d’entrer dans l’histoire en tant que recrue de 17 ans en 2015.

Le pilote Red Bull de 24 ans est maintenant à un pas de ce couronnement alors qu’il se prépare pour la finale de la saison de dimanche sous les projecteurs du circuit Yas Marina d’Abou Dhabi.

A égalité de points avec le Britannique Lewis Hamilton, le grand Mercedes qui vise un huitième titre record, Verstappen mène 9-8 sur les victoires.

Cela signifie qu’il deviendra le premier champion du monde néerlandais en battant Hamilton ou sans marquer un autre point si le joueur de 36 ans ne parvient pas à terminer dans le top 10.

Né en Belgique, Verstappen pratique le sport depuis qu’il est bébé, sur roues presque dès qu’il a pu marcher et guidé vers la grandeur du Grand Prix par la main ferme de son père et ancien pilote de F1 Jos.

Verstappen senior a remporté deux podiums pour Benetton en 1994 en tant que coéquipier de Michael Schumacher, et leurs familles ont passé des vacances ensemble.

Ensemble, Jos et Sophie ont construit un bébé qui avait les bons gènes

La mère de Max, Sophie Kumpen, était une excellente karter qui a couru contre le futur champion du monde de F1 Jenson Button et le patron de l’équipe Red Bull Christian Horner.

« Ensemble, Jos et Sophie ont construit un bébé qui avait les bons gènes », a déclaré à la BBC son ancien patron de l’équipe F3, Frits van Amersfoort. « Et puis après un certain temps, Max a été programmé pour être un pilote de course. »

Verstappen a établi des records de F1 en tant que plus jeune pilote, marqueur de points et vainqueur de la course (à 18 ans) et peut devenir le premier pilote non-Mercedes à remporter le titre depuis Sebastian Vettel avec Red Bull en 2013.

Hamilton a vu venir la menace il y a des années.

« Il y a toujours quelqu’un qui attend pour prendre ma position. J’ai ce Max qui attend de le prendre », a-t-il déclaré en 2017 après avoir remporté son quatrième titre. « Vous avez certainement un champion du monde potentiel au sein de Max et il ne fera que devenir plus fort avec l’âge. »

Cette bataille de générations tant attendue est devenue réalité cette saison alors que Red Bull et son partenaire moteur Honda ont finalement fourni à Verstappen la voiture que ses talents exigeaient.

Alors que Verstappen et Hamilton sont dans un duel à eux, ils sont également aux antipodes

Là où le Britannique est impliqué dans la mode, la musique et utilise sa plate-forme en tant que champion et seul pilote noir de F1 pour promouvoir l’égalité et la diversité raciales, Verstappen a moins de distractions.

« Passe-temps favori? C’est délicat. En dehors de la F1, je fais beaucoup de courses sur sim. Je suppose que c’est un passe-temps », a déclaré Verstappen lors du Grand Prix d’Arabie saoudite le week-end dernier. « Mais d’une certaine manière non plus parce que je le prends très au sérieux. »

Verstappen est intransigeant et agressif, bien que plus détendu que son père, un coureur qui tire tout de la voiture mais franchit parfois une ligne – au propre comme au figuré.

Hamilton a déclaré à Djeddah qu’il sentait que Verstappen courait comme si les règles ne s’appliquaient pas à lui tandis que l’ancien coureur Martin Brundle était également préoccupé par certains de ses mouvements.

« Telle est la maîtrise de la voiture et la ruse de Max, il est parfois capable de réaliser des mouvements audacieux et de laisser une marge de doute quant à savoir s’il s’agit d’une course difficile ou simplement d’une faute professionnelle en dehors des règlements », a déclaré le commentateur de Sky TV.

Horner a déclaré que les gens n’accordaient pas suffisamment de crédit à Verstappen : « Max conduit comme les combats de Tyson Fury. Il a le même cœur. Vous savez juste qu’il va tout donner et si vous le renversez, il va se relever. Il a ce désir ardent, cet engagement total. (Reportage d’Alan Baldwin)