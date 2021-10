« Max Verstappen est plus fort que sa RB16b, Mercedes a toujours un avantage »

Max Verstappen était « plus fort » que la voiture que Red Bull lui avait offerte au Grand Prix des États-Unis, c’est pourquoi il a remporté la victoire devant Lewis Hamilton.

C’est selon le coureur et expert néerlandais Tom Coronel.

Verstappen a obtenu un résultat surprise au GP des États-Unis lorsqu’il a mis fin à la pole position de Mercedes sur le Circuit des Amériques et a poursuivi avec la victoire.

Optant pour une stratégie agressive qui signifie qu’il a couru longtemps à la fin de la course, Verstappen a résisté à Hamilton pour remporter la victoire par 1,333 s.

Red Bull a été étonné par son pilote, le patron de l’équipe Christian Horner admettant qu’il ne pensait pas que Verstappen pourrait réussir, craignant de manquer de caoutchouc avant la fin de la course.

Helmut Marko a déclaré que l’équipe avait secoué toute la course, ajoutant qu’il était « incroyable de voir comment Max préservait » ses pneus.

Mais alors que Red Bull est tout sourire après que le pilote de 24 ans ait porté son avance au championnat des pilotes à 12 points, Coronel estime que Mercedes a toujours la meilleure voiture et Verstappen était juste meilleur que sa voiture au COTA.

« J’en ai perdu quelque chose, mais je voyais toujours que la Mercedes était toujours la voiture la plus rapide », a-t-il déclaré à Motorsport.com Pays-Bas.

« Tout le monde se dit ‘oh, alors ça ira’.

« Eh bien, Max s’en est bien tiré parce qu’à mon avis, Max était plus fort que la voiture. Là, je vois que Mercedes a encore un petit avantage.

Et puis il restait cinq tours à faire… 1⃣ Max Verstappen – 287,5 points

2⃣ Lewis Hamilton – 275,5 pts#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/c6MrgeDQt6 – Formule 1 (@F1) 25 octobre 2021

Le championnat de cette année a vu la dynamique basculer de Verstappen à Hamilton, de nouveau, dans l’autre sens, et maintenant de nouveau en faveur du Néerlandais.

Dans une rivalité que beaucoup pensent être celle qui restera dans les annales de l’histoire de la F1, Coronel dit que le championnat ne sera décidé que dans le dernier tour du Grand Prix d’Abou Dhabi, qui met fin à la saison.

Et il a hâte de voir comment ça se passe.

« Je serai là à Abu Dhabi et j’y vais pour célébrer et ce n’est que pour une raison », a déclaré Coronel.

« Ils [Hamilton and Verstappen] vont tous les deux à fond, cela rend tout cela très spécial.

« C’est pourquoi cela va être une année vraiment cool, faites juste attention.

« Ça a été une année cool, mais ça va se passer dans la dernière course, le dernier tour, le dernier virage. Nous voulons voir cela.

Quant au championnat des constructeurs, Red Bull a réduit son retard sur Mercedes à 23 points avec son double podium au Grand Prix des États-Unis.

Sergio Perez a terminé la course à la troisième place malgré un malaise et une bouteille d’eau qui fuyait, ce qui signifiait qu’il n’avait pas eu de liquide pendant la course.