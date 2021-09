Max Verstappen est “sous pression pour livrer” la pole

Fini le temps où supermarchés ils s’ouvrent et se ferment tous en même temps. La liberté des horaires (parent) a apporté avec elle une danse des heures qui n’est pas facile à mémoriser. Chaque chaîne de supermarchés ouvre et ferme à une heure différente, alors faites attention à ne pas arriver trop tôt ou trop […] More