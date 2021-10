« Max Verstappen et Lewis Hamilton ne font pas les choses pour se faciliter la tâche »

Qualifiant Lewis Hamilton d’« idiot stupide » et lui lançant l’oiseau, Jan Lammers dit que Max Verstappen et son rival pour le titre ne se facilitent certainement pas « la tâche l’un pour l’autre ».

Venant sur le Circuit des Amériques vendredi dernier pour FP2, les protagonistes du titre ont continué à s’opposer les uns aux autres.

Commençant tous les deux un tour lancé en même temps, le duo s’est dirigé vers le virage 1 roue contre roue avec Verstappen faisant savoir qu’il n’appréciait pas les singeries de Hamilton.

En lui retournant l’oiseau, le Néerlandais a qualifié le septuple champion du monde d’« idiot stupide ».

Il a ajouté plus tard: « Je ne sais pas, nous faisons tous la queue pour faire nos tours donc je ne comprends pas vraiment ce qui s’est passé là-bas. »

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré qu’il lui semblait que Hamilton avait sauté la file d’attente tandis que Helmut Marko a qualifié tout cela de « inutile ».

« Que ces deux-là ne dîneront pas ensemble plus souvent, nous le savons de toute façon », a-t-il déclaré à Sky Germany, « mais je pense que ce n’est pas nécessaire. »

Au coude à coude dans la bataille pour le titre, et en FP2 😲 #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/wXuBD6kecG – Formule 1 (@F1) 22 octobre 2021

Jan Lammers, l’organisateur du Grand Prix des Pays-Bas, estime qu’il s’agissait à la fois de vouloir faire les choses à sa guise et de répondre à ses objectifs pour la session.

« Ils se sont juste gênés », a-t-il déclaré au podcast NOS Formule 1.

« Juste au moment où Max voulait déployer ses plans et construire un tour rapide, Hamilton était sur le chemin.

« Alors ils étaient tous les deux au mauvais endroit au mauvais moment. »

Il a ajouté : « Vos performances et votre confiance en vous sont évidemment dans votre préparation.

« À ce moment, Max avait tout en tête ce qu’il voulait faire et puis soudainement Hamilton est venu conduire à côté de lui.

« Appelez ça une coïncidence, mais bien sûr, ils ne font pas les choses pour se faciliter la tâche.

« Cela en fait partie. »

Alors que les bouffonneries de vendredi dernier n’ont pas entraîné d’affrontement, la Formule 1 ne serait pas surprise ces jours-ci si c’était le cas.

Verstappen et Hamilton ont échangé de la peinture et quelques morceaux de leurs voitures dans la première partie de la saison avant de se retrouver au Grand Prix de Grande-Bretagne où Verstappen a pris sa retraite après avoir subi le plus gros accident de sa carrière.

Les deux ont eu leur deuxième grosse collision au Grand Prix d’Italie, les deux voitures terminant dans le gravier avec la RB16B de Verstappen en partie au-dessus de la W12 de Hamilton.

Pour la plupart, bien que les deux aient gardé les choses propres alors qu’ils se battent pour le titre mondial, Verstappen a 12 points d’avance sur Hamilton avec cinq courses à disputer.