Max Verstappen était « curieux et rien de plus »

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré que Max Verstappen était simplement curieux au sujet de la voiture Mercedes et « rien de plus ».

Verstappen a été convoqué par les commissaires sportifs samedi matin au Brésil après la diffusion d’images montrant qu’il vérifiait et touchait l’aileron arrière du W12 de Hamilton.

Mercedes a également fait l’objet d’une enquête pour une infraction potentielle au DRS, Red Bull soupçonnant également à quel point l’aileron arrière fléchissait sur le W12 à certaines vitesses.

Le conseiller en sport automobile de Red Bull, le Dr Helmut Marko, a affirmé que, dans le cadre de la défense de Mercedes, ils ont cité Verstappen pour avoir manipulé l’aileron arrière avec ses doigts, ce qui a fait que l’aile n’était pas à plaindre.

Parlant pour la première fois de l’incident, Horner a écarté toute suggestion selon laquelle Verstappen ferait quelque chose de sinistre pour la W12 et en fera une voiture illégale.

« Eh bien, comme nous le voyons avec beaucoup, beaucoup de pilotes, ils aiment regarder autour et voir ce qui se passe avec les autres voitures », a déclaré Horner à Sky F1.

« Je suis sûr que c’était tout ce que c’était, juste un peu de curiosité et rien de plus. Nous avons eu des conducteurs qui ont tiré nos palettes d’embrayage, des pneus poussés, des têtes dans les cockpits. Il n’a jamais été soulevé auparavant.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Verstappen regardait spécifiquement l’aileron arrière de la voiture Mercedes, Horner a répondu : « Bien évidemment, la vitesse en ligne droite de Mercedes est très impressionnante.

«Je pense que, peut-être, il est juste en train d’y jeter un coup d’œil. Les conducteurs sont parfois des animaux très curieux et, comme je l’ai dit, nous l’avons vu de très nombreuses fois.

« Les [Mercedes] voiture a été signalée aux commissaires sportifs car elle a échoué au test DRS. Le test est assez clair et nous avons tous vu la séquence vidéo de la voiture Mercedes qui a échoué au test.

« Je ne vois pas alors comment la voiture peut être considérée comme conforme à la réglementation. C’est assez binaire. C’est soit dedans soit dehors.

« Je me souviens de 2012, nous avons eu un problème avec l’aileron avant et il a échoué au test. Nous avons été choisis et nous avons dû partir du fond de la grille.

« Vous avez le droit de faire appel bien sûr, mais, en tant qu’équipe, nous avons choisi de ne pas le faire ce jour-là et nous avons pu passer en P3.

Horner a également ajouté qu’il ne s’attendait pas à ce que Verstappen obtienne une pénalité pour son travail de détective après les qualifications vendredi après-midi.

« Je serais étonné [if he got a penalty]. Il y a tellement de précédents et il faut tirer la ligne quelque part. Même un chauffeur embrassant un mécanicien [could be technically in breach] alors, où tracez-vous la ligne là-dessus ? »

L’Alpine de Fernando Alonso a joué un rôle clé dans l’enquête, sa caméra embarquée fournissant des images plus claires et, selon Motorsport.com, montrant que Verstappen a à peine touché la voiture de Hamilton.