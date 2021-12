Max Verstappen était «en plein milieu de la piste» pour le rendement de Lewis Hamilton

Andrew Shovlin de Mercedes a déclaré que Lewis Hamilton n’était pas sûr de dépasser Max Verstappen à Djeddah car il avait ralenti au centre de la piste.

Ordonné par son équipe Red Bull de laisser Hamilton passer en tête après avoir quitté la piste et pris l’avantage, Verstappen a ralenti dans la ligne droite mais Hamilton s’est replié au lieu de dépasser son rival pour le titre.

En fin de compte, il a heurté le dos de la Red Bull de Verstappen et après la course, les commissaires ont infligé à Verstappen une pénalité de 10 secondes, le jugeant avoir appliqué les freins et causé la collision.

Red Bull a estimé que Hamilton essayait de rester derrière pour récupérer le DRS, une affirmation que Hamilton a confirmée plus tard, mais le directeur technique de Mercedes Shovlin a pointé du doigt le positionnement de Verstappen.

Le Néerlandais est resté au milieu de la piste alors qu’il ralentissait, et Shovlin a déclaré que cela laissait Hamilton incertain de la direction que prendrait Verstappen.

« On pouvait voir que Lewis avait un problème parce que Max roulait en plein milieu de la piste », a déclaré Shovlin, cité par Motorsport-Total.com.

« Et c’est généralement aussi large que trois largeurs de voiture. Il ne pouvait pas savoir si Max se déplaçait à gauche ou à droite.

« Max est resté très central et a freiné fort, et Lewis n’était qu’à 50 bars et a ensuite freiné pour éviter de percuter Max. C’est tout ce qu’il pouvait faire.

« Personne ne s’attendrait à ce que quelqu’un vous laisse passer. Si vous laissez passer votre coéquipier, nous savons tous comment le gérer. Et quand vous reprenez une position, cela ne devrait pas être complètement différent.

Le problème était que Mercedes et Hamilton avaient affirmé ne pas être au courant de l’intention de Verstappen de concéder la tête.

En effet, Shovlin a expliqué qu’il n’y avait eu aucune communication radio avec l’équipe pour leur faire savoir ce qui se passait.

« Le timing n’était pas parfait pour nous », a déclaré Shovlin.

« Le premier message radio est venu de Lewis quand il a dit que Max avait [brake] l’a testé.

« Nous n’avons donc pas eu le temps de le dire à Lewis et il ne s’y attendait pas. »

Hamilton a finalement dépassé Verstappen, lui permettant de remporter la victoire. Il a également remporté le point de bonus du tour le plus rapide pour se qualifier pour le Grand Prix d’Abou Dhabi, à égalité avec Verstappen avec 369,5 points.

Mais après avoir subi des dommages à l’aileron avant lors de cette collision avec Verstappen, Shovlin a estimé que Hamilton aurait peut-être reconsidéré cette tentative de tour le plus rapide s’il avait pu en voir l’étendue.

« Nous pouvions voir que d’autres pilotes avaient des problèmes avec les pneus et il n’était pas clair si l’aileron avant durerait jusqu’à la fin. C’était une situation difficile de savoir si vous deviez aller chercher le point supplémentaire », a expliqué Shovlin.

« Lewis a dû prendre la décision et cela a également été influencé par le fait qu’il ne pouvait pas voir l’aileron avant. S’il avait vu les images télévisées comme nous l’avons fait, il aurait peut-être repensé.