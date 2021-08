Max Verstappen: était «plus facile» pour Nico Rosberg de battre Lewis Hamilton

in

Max Verstappen pense qu’il fait face à un travail plus difficile que Nico Rosberg a dû détrôner Lewis Hamilton en tant que champion du monde.

Le Néerlandais pense que c’était plus facile à réaliser pour Rosberg car il avait la même voiture Mercedes que son coéquipier et rival.

Depuis que Hamilton a mis fin à la course de quatre ans de Sebastian Vettel en tant que champion du monde en 2014, seul Rosberg, deux ans plus tard, a pu ravir la couronne des pilotes au Britannique.

Mais maintenant, le joueur de 36 ans connaît potentiellement sa plus grande menace depuis que Rosberg a pris sa retraite juste après ce triomphe pour le titre en 2016, sous la forme du pilote Red Bull Verstappen.

Nous disons “potentiellement” car avant le Grand Prix de Grande-Bretagne, il n’y aurait pas eu de doute puisque Verstappen détenait une avance de 33 points alors que les voitures s’alignaient sur la grille de Silverstone.

Cependant, deux courses plus tard, les rôles ont tourné en faveur d’Hamilton puisqu’il compte désormais huit points d’avance, grâce à des arrivées 1-2 en Grande-Bretagne et en Hongrie alors que Verstappen a enregistré un abandon – suite à une collision entre le duo au virage Copse – et un P9.

Lorsqu’on lui a demandé dans une interview avec Bild s’il y avait des leçons qu’il pouvait tirer du défi remporté par Rosberg pour le titre il y a cinq ans, Verstappen a répondu : « Pas vraiment. Ils étaient dans la même voiture, il est donc plus facile de battre son coéquipier.

« Nous avons des voitures différentes, donc c’est quelque chose de différent.

« Je pense que vous ne pouvez juger par vous-même des performances réelles du conducteur que si vous êtes assis à côté de quelqu’un dans la même voiture. [being team-mates]. “

Avec Rosberg s’étant éloigné de la compétition de F1 au sommet de sa rivalité avec Hamilton, l’arrivée de Verstappen en tant que challenger majeur a donné au sport ce qui pourrait devenir un autre de ses grands combats en tête-à-tête.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait se classer là-haut avec Alain Prost contre Ayrton Senna et Nigel Mansell contre Nelson Piquet, Verstappen a déclaré: “Pour moi, Senna contre Prost sonne mieux.

« Mais sérieusement, je n’y pense pas trop. Je ne vois pas vraiment cette rivalité avec Lewis Hamilton de cette façon non plus.

«Je me concentre uniquement sur moi-même et sur l’équipe. C’est à ce moment-là que nous avons les meilleures chances.

Sur la bataille intense contre Mercedes, le joueur de 23 ans a ajouté : « Ils ont été très dominants ces dernières années. C’est bien que cette année nous ayons l’opportunité de courir à un niveau supérieur.

“Cela rend le championnat moins ennuyeux qu’il ne l’a été ces dernières années.”