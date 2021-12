Max Verstappen ne se laisse pas distraire par ce qui se dit dans la presse, concentré uniquement sur la victoire du GP d’Arabie saoudite.

Verstappen est arrivé sur le circuit de la corniche de Jeddah pour l’avant-dernier grand prix de la saison avec huit points d’avance au classement des pilotes.

Mais pour chaque expert qui soutient le pilote Red Bull pour remporter un premier titre mondial, il y en a un qui est convaincu qu’il retournera à Brackley avec Lewis Hamilton.

Telle est la rhétorique venant des médias que Christian Horner a récemment déclarée à propos de l’ancien pilote devenu expert de Sky Sports, Damon Hill : Maxime. »

Mais, a-t-il reconnu, « si vous parlez aux Néerlandais, Max peut marcher sur l’eau. Vous savez, parfois l’impartialité se perd.

Verstappen ne laisse rien de tout cela le distraire, révélant qu’il ne lit pas les bonnes histoires, ni les mauvaises.

« J’ai toujours été très neutre, je ne lis pas trop de choses positives ou négatives », a-t-il déclaré avant le week-end saoudien.

« En général, [I try] ne pas lire trop de choses et m’occuper d’autres choses que j’aime.

« Je viens le week-end et je me concentre sur la F1. Je fais mes choses hors piste, comme préparer sur le simulateur, mais je suis aussi occupé avec d’autres trucs donc je pense que ça aide beaucoup.

J’ai terminé mon premier tour autour de Djeddah ✅ J’irai plus vite demain 🚀 #SaudiArabianGP 🇸🇦 pic.twitter.com/Y80HWKd0u5 – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 2 décembre 2021

Le joueur de 24 ans a apprécié sa bataille avec Hamilton dans le championnat de cette année, les deux protagonistes terminant 1-2 dans 12 des 20 grands prix.

« Se battre contre Lewis, en général, a été bon pour le sport », a déclaré Verstappen. « C’est un jeune contre le champion du monde établi, multiple champion du monde, et je pense que c’est juste très excitant.

« Et pour moi, en fin de compte, peu importe si vous vous battez contre quelqu’un de mon âge ou un champion du monde, vous savez que tous les deux sont de grands pilotes.

« Certains ont peut-être eu un peu plus de chance, en général, d’être dans une bonne voiture plus longtemps, mais cela n’enlève rien au fait qu’ils sont de bons pilotes et oui, nous essayons toujours de nous battre, bien sûr. .

« Mais je pense que jusqu’à présent, la saison a été vraiment cool. »

Après des années passées derrière Mercedes, il est heureux de courir contre eux cette saison.

« Ce fut bien sûr une excellente année pour nous », a-t-il déclaré. « On a eu beaucoup de bons moments et c’est plus agréable. L’année dernière a été assez ennuyeuse pour moi parce que tout le temps j’étais juste troisième… donc il ne se passait pas grand-chose pour moi.

« D’une certaine manière, ce n’est pas la façon dont vous aimez courir, mais cela arrive parfois quand une équipe est bien sûr très dominante, et c’est pourquoi je pense que cette année nous avons bien changé les choses, nous avons amélioré la voiture, et pour être dans ce combat pour le titre la fin je pense est très impressionnante de notre côté.

« Et bien sûr, je vais essayer de continuer à profiter des deux dernières courses. Peu importe où nous nous retrouvons; nous avons eu une très, très bonne saison en équipe », a ajouté Verstappen qui pourrait remporter le titre ce week-end, si les étoiles s’alignaient en sa faveur.