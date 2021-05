Max Verstappen exclu du meilleur tour de Monaco

Helmut Marko, directeur du programme des pilotes Red Bull, a déclaré que l’équipe avait interdit à Max Verstappen de tenter le tour le plus rapide à Monaco.

Alors que l’élan de la lutte pour le titre 2021 commençait à basculer fortement en faveur de Mercedes, Red Bull a riposté avec style lorsque Verstappen a remporté la victoire dans les rues de Monte Carlo.

Une solide reprise a vu Sergio Perez franchir la ligne P4 dans l’autre Red Bull, tandis que Lewis Hamilton était la Mercedes la plus performante en P7.

Pendant ce temps, Valtteri Bottas a subi un DNF après qu’un écrou de roue s’est coincé sur l’essieu de sa W12 dans les stands – il avait couru P2.

C’était une excellente nouvelle pour Red Bull qui a pris la tête du championnat des constructeurs, tandis que Verstappen a quitté Monaco en tant que leader du championnat des pilotes pour la première fois de sa carrière.

Il y avait un point cependant que Verstappen n’a pas pu passer l’aspirateur à Monaco, c’était le bonus de dimanche, Hamilton affirmant à la place cela en réalisant le tour le plus rapide de la course.

Et en fait, Red Bull avait clairement fait savoir à son pilote vedette qu’il n’était pas autorisé à faire le tour le plus rapide.

“Il a montré qu’il avait atteint un niveau de maturité différent”, a déclaré Marko à Sky Allemagne en réfléchissant au GP de Monaco de Verstappen.

“Nous l’avons toujours prévenu des différentes cartographies de consommation de carburant à adopter et des choses comme ça, et il a dû s’adapter, quand il a commencé à demander qui avait réalisé le tour le plus rapide et avec quel temps, nous l’avons immédiatement bloqué et lui avons crié de ne pas penser à ce sujet du tout !

Alors que Verstappen soulevait le trophée du vainqueur à Monaco, cela marquait sa première apparition sur le podium dans ce lieu emblématique.

Et Marko s’attend à ce que cette réussite donne au Néerlandais un grand regain de confiance, qui sera «très important pour l’avenir».

«Nous n’avons jamais réussi à monter sur le podium avec Max malgré que notre voiture ait pu se battre pour la victoire dans le passé, et [Daniel] Ricciardo en est la preuve », a expliqué Marko.

«Je pense que ce succès peut lui donner un coup de pouce supplémentaire et lui donnera plus de confiance et de contrôle au volant. Je pense que la victoire à Monaco sera très importante pour l’avenir. »

