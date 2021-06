Max Verstappen explique le commentaire “deux dixièmes plus vite que Hamilton”

in

Max Verstappen a développé son affirmation selon laquelle il serait «deux dixièmes plus rapide» que Lewis Hamilton dans la même voiture.

Le Néerlandais a été cité comme tel après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, dans lequel il était en route pour une victoire confortable jusqu’à ce qu’une crevaison de pneu le fasse chuter.

Depuis, le pilote Red Bull a rattrapé et dépassé Hamilton pour remporter le Grand Prix de France et ouvrir une avance de 12 points au classement du Championnat du monde des pilotes.

Plutôt que de porter atteinte aux capacités du septuple champion du monde, Verstappen a insisté sur le fait que son commentaire était davantage un cas de plaisanterie qui fait désormais partie intégrante de leur lutte pour le titre – et que les autres pilotes penseraient de la même manière.

« C’était juste un compteur parce qu’il [Hamilton] n’arrête pas de dire que la Red Bull est plus rapide que sa voiture, donc je me dis “Je suis content d’échanger et nous verrons la différence” », a déclaré Verstappen lors d’une interview avec Crash.net.

« C’est juste un peu de discussion des deux côtés, ce qui est bien. Vous devez croire en vos propres capacités et je crois que je suis le plus rapide, mais il pense aussi qu’il est le plus rapide.

“Probablement d’autres pilotes comme Lando [Norris] et Charles [Leclerc] pense la même chose. Je pense que c’est assez normal.

« Il y a tellement de bons pilotes qui, je pense, auraient également pu remporter sept titres. J’aime me battre contre Lewis mais j’aimerai aussi me battre contre Fernando [Alonso], Sébastien [Vettel], Charles ou Lando s’ils étaient dans cette voiture.

«Vous devez toujours combattre vos concurrents et bien sûr, vous essayez d’être en avance sur eux. Pour moi, c’est juste agréable de courir contre de très bons pilotes.

Il a été suggéré qu’à l’âge de 23 ans, Verstappen a maintenant la maturité requise pour soutenir sa première véritable candidature au championnat du monde – mais il est plus soucieux d’avoir la voiture et le soutien de l’équipe nécessaires pour relever ce défi.

“Bien sûr, l’expérience au fil des ans aide, mais je pense aussi qu’une fois que vous avez une bonne voiture, tout devient un peu plus facile et plus agréable à travailler”, a-t-il déclaré.

« La pression est toujours là en course, surtout quand vous avez une bataille serrée avec Mercedes pour faire les bons choix. Mais je pense que dans l’ensemble, tout le monde sait ce qu’il a à faire et cela fait déjà quelques années que nous essayons d’arriver à cet endroit. Et l’équipe a montré dans le passé qu’elle pouvait le faire.

« Nous sommes plus ou moins revenus là où nous voulons être. Bien sûr, ce n’est jamais parfait, et nous voulons toujours être plus compétitifs, mais vous pouvez voir qu’il y a des gens dans l’équipe qui sont également très expérimentés dans ce rôle, donc cela aide beaucoup.

