Max Verstappen explique ses soucis de freins lors de la victoire en Styrie

Max Verstappen a développé le problème de freinage qu’il a signalé à la radio de l’équipe sur son chemin vers la victoire dans le Grand Prix de Styrie.

Il y a eu très peu de moments d’inquiétude pour le Néerlandais lors d’une course dans laquelle il était toujours aux commandes, mais l’un d’eux était un léger problème avec le système de freinage électrique.

Le pilote Red Bull a appris que cela avait été causé par un écrasement des trottoirs aux virages 9 et 10, bien qu’il ait insisté sur le fait qu’il ne le faisait pas.

Néanmoins, cela n’a en rien nui aux chances de Verstappen de remporter la course alors qu’il rentrait chez lui avec 35 secondes d’avance sur Lewis Hamilton – portant son avantage à 18 points au classement du Championnat du monde des pilotes.

Interrogé sur le problème de freinage après la course, Verstappen, qui a maintenant remporté trois des quatre derniers Grands Prix, a déclaré aux journalistes : « Il [brake pedal] rapidement juste tombé un peu au sol entre le virage 9 et le virage 10 lors du freinage, puis il revenait après le virage 10.

« Nous allons donc examiner cela. Mais c’est arrivé deux fois je pense.

YEAH 💪 Notre voiture était en feu 🔥 J’ai apprécié la conduite, merci, @redbullracing et @HondaRacingF1 🙏🏻 Une autre victoire sur notre circuit fait vraiment du bien 🏆 #StyrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/Z1lPXjw3C3 – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 27 juin 2021

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré sur Sky F1: “Je pense que nous pouvions voir, c’était ce que vous appelez un peu de contrefaçon où vous vouscouez les trottoirs, la sensation de la pédale dure longtemps, et ce doit être un horrible sentiment.

«Mais je pense qu’une fois qu’il est resté sur le trottoir, cela a ensuite réussi – le système était beaucoup plus satisfait de cela. Ce n’était pas trop un drame.

Horner a également qualifié la victoire, la cinquième de Red Bull en huit courses cette année, de “la plus dominante” et Verstappen a déclaré que cela montrait le chemin parcouru par son équipe depuis le dernier succès de Mercedes au Grand Prix d’Espagne en termes de gestion des pneus.

« Il s’agit de s’assurer d’avoir les pneus jusqu’au bout », a déclaré le pilote de 23 ans.

“Je pense qu’à Barcelone, nous n’avions tout simplement pas, un peu comme je pense que c’était aujourd’hui, ils ne pouvaient pas me suivre en termes de rythme, et si vous aviez ce petit plus de rythme, vous pouvez gérer votre tour fois un peu plus.

“Cela aide beaucoup ces pneus jusqu’à la fin car ils sont super sensibles en termes de glissement, de blocage, peu importe, ils surchauffent très rapidement. C’est donc une question de gestion à la fin.

