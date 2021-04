Max Verstappen fait l’éloge de son ingénieur de course «  très passionné  »

Max Verstappen a félicité son ingénieur de course, Gianpiero Lambiase, pour son dévouement et combien il l’a aidé dans son parcours en Formule 1 jusqu’à présent.

Lambiase, également connue sous le nom de « GP », a rejoint Red Bull en 2015 après une décennie avec l’équipe F1 de Silverstone sous plusieurs formes, notamment Midland, Spyker et Force India.

Après une période initiale de travail en tant qu’ingénieur de course de Daniil Kvyat, Lambiase est resté dans le rôle de Verstappen dans l’équipe senior Red Bull de Toro Rosso.

Avec une tête expérimentée dans son coin sur la piste et avec un bon rapport, le Néerlandais a parlé de l’influence positive de l’éthique de travail de Lambiase sur l’équipe.

«Nous sommes beaucoup en contact et la relation s’est développée au fil des ans», a déclaré Verstappen au magazine Formula 1, par gpfans.com.

«Nous nous entendons très bien et nous savons exactement ce que nous attendons les uns des autres, dans quelle direction nous voulons aller.

«GP est très passionné, motivé et veut gagner. Je pense que c’est très important: il faut non seulement être motivé pour vouloir être en Formule 1, mais aussi aimer être ici. »

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

La relation entre un pilote et son ingénieur de course est extrêmement importante dans le sport, l’ingénieur étant non seulement le médiateur entre le pilote et son équipe, mais l’ingénieur est un élément clé de la composition de l’équipe, se répandant à travers différents départements pour aider à définir la meilleure stratégie possible pour leur pilote lors d’un week-end de course – ainsi que la façon dont ils peuvent tirer le meilleur parti de leur voiture.

Le père de Verstappen et ancien pilote de F1, Jos, a fait écho aux sentiments de son fils, louant l’engagement de Lambiase à la cause pour aider son fils à atteindre ses objectifs – ce qui mènera sûrement à un défi soutenu pour un titre de champion du monde.

«Gianpiero est très motivé», dit-il. «Il travaille 24 heures sur 24. Vous devez avoir cette mentalité, sinon Max vous la demandera. Il pousse son ingénieur dans ce sens, surtout lorsqu’il est sur la piste.

«Ensuite, il exige de tout le monde la façon dont il court: un dévouement à cent pour cent.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!