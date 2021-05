Max Verstappen fait une fouille à Lewis Hamilton après le triomphe de Monaco

Max Verstappen a lancé une barbe apparente à Lewis Hamilton en disant que «les actions parlent plus que les mots» après sa victoire au Grand Prix de Monaco.

Dans les rues de la Principauté qui est maintenant sa maison, le Néerlandais a connu une journée qui n’aurait pas pu mieux se passer en prenant la tête du championnat du monde des pilotes à Hamilton.

Il y avait eu un énorme coup de pouce pour Verstappen avant la course car Charles Leclerc, le seul homme devant lui sur la grille, ne pouvait pas prendre le départ en raison d’un problème avec la Ferrari que le pilote monégasque soupçonnait d’avoir été causé par son accident au fin des qualifications.

Avec seulement de l’air frais devant, Verstappen a envoyé sa Red Bull en tête à la lumière éteinte et était toujours en contrôle par la suite, son travail a de nouveau été plus facile lorsque son poursuivant le plus proche, Valtteri Bottas, a dû abandonner sa Mercedes lorsqu’une roue est restée coincée pendant son stand. -arrêter.

Encore mieux pour le joueur de 23 ans, Hamilton n’a pu terminer que septième et maintenant Verstappen a devancé son rival au titre au classement pour avancer de quatre points.

La victoire est survenue quatre jours après que Hamilton a déclaré qu’il pensait que Verstappen pourrait avoir «quelque chose à prouver» avec son approche à bras-le-corps de leurs batailles en piste jusqu’à présent cette année.

Interrogé sur l’importance de porter un coup à Mercedes, Verstappen a déclaré à The Race: «Eh bien, tout d’abord, les actions sont toujours plus éloquentes que les mots.

«C’est une bonne leçon après ce week-end. Vous n’avez qu’à parler sur la piste. C’est ce que j’aime.

«Jusqu’à présent, en tant qu’équipe, nous avons commis les plus petites erreurs. C’est pourquoi nous sommes en avance. J’espère donc que nous pourrons continuer sur cette lancée pour le reste de la saison.

Monaco !!! 🏆 Le travail d’équipe nous a apporté cette victoire. Merci beaucoup à @ hondaracingf1 et @redbullracing pour m’avoir aidé à gagner aujourd’hui et à tout le monde pour le soutien 🙏🏻 Sur la lune avec cette victoire, mais nous poussons pour plus. Alors pour l’instant, profitons de cette belle victoire 🍾🇲🇨 #MonacoGP pic.twitter.com/sPcT1ahiS5 – Max Verstappen (@ Max33Verstappen) 23 mai 2021

C’était une journée de premières pour Verstappen – il n’avait jamais dirigé le Championnat du monde auparavant ni même terminé dans le top trois à Monaco, après avoir chuté au quatrième rang en raison d’une pénalité de temps en 2019 après avoir pris le drapeau à damier deuxième sur la route derrière Hamilton.

«C’est bien, je n’ai jamais été sur le podium ici et ensuite pour la première fois tout de suite une victoire, donc c’est un peu de rachat pour toutes les autres courses ici parce que je n’ai jamais vraiment eu une sensation agréable un dimanche ici,» Verstappen a déclaré à Sky F1.

«Nous devrons voir à quel point nous serons compétitifs à Bakou. Bien sûr, il y a aussi quelques leçons à tirer d’ici, comment nous avons commencé jeudi – nous ne voulons pas que cela se produise là-bas.

«Nous sommes compétitifs, mais je pense que Mercedes est toujours celle à battre. Ils sont très rapides, disons, sur des pistes plus normales.

«Mais bien sûr très heureux de ce que nous avons réalisé en équipe ce week-end. Nous menons le championnat et j’espère bien sûr y être à la fin de la saison car c’est le plus important.

