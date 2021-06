Max Verstappen félicite Sergio Perez d’avoir intensifié son action en son absence

Max Verstappen a déclaré que la victoire de Sergio Perez à Bakou était “comment cela devrait être fait” après que le Néerlandais ait perdu la tête la dernière fois.

Le débutant Red Bull Perez s’est frayé un chemin depuis la sixième place sur la grille pour être derrière son coéquipier sur la route en Azerbaïdjan, la défaillance dramatique des pneus de Verstappen à seulement cinq tours de l’arrivée empêchant l’équipe d’obtenir un doublé presque certain.

Mais avec le Mexicain en tête, où les prédécesseurs Pierre Gasly et Alexander Albon ne se sont pas souvent retrouvés, il a pu recoller les morceaux et offrir une victoire à Red Bull ce jour-là.

Le Néerlandais a évoqué les avantages d’avoir un coéquipier qui défie les podiums, ce qui a contribué à étendre l’avantage de Red Bull au classement des constructeurs à 26 points sur Mercedes.

“C’est génial d’avoir deux voitures en tête qui se battent pour le championnat et marquent également des points”, a déclaré Verstappen sur son site officiel.

« Bakou en était un excellent exemple et comment cela devrait être fait.

“C’est formidable que Checo ait pu creuser l’écart avec Mercedes dans le championnat des constructeurs et qu’il soit désormais troisième au championnat des pilotes.”

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

Perez s’est hissé au-dessus de Charles Leclerc et Lando Norris au classement après sa première victoire en tant que pilote Red Bull lors de sa sixième course seulement. Ce n’est pas une chose controversée de suggérer que Verstappen était le vainqueur le plus probable de la journée, mais le Néerlandais a été pragmatique à propos de la course – d’autant plus que son rival pour le titre, Lewis Hamilton, a également terminé la journée à Bakou sans aucun point après son blocage à la course. redémarrer.

“Bien sûr, j’aurais aimé gagner et il est juste de dire que nous étions en passe de gagner à Bakou, mais c’est la course et ces choses arrivent”, a ajouté Verstappen.

«Parfois, c’est hors de vos mains, alors nous devons simplement continuer et passer à autre chose. Nous sommes toujours en tête du championnat et bien sûr j’aimerais être en tête avec plus de points, mais c’est comme ça.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !