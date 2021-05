Max Verstappen: Ferrari montrant que RB est “ très faible ” à Monaco

Max Verstappen lutte pour l’optimisme au Grand Prix de Monaco, affirmant que Red Bull semble «très faible» après les essais de jeudi.

Monaco a été présenté comme un scénario incontournable pour Verstappen s’il veut ramener l’élan de la course au titre en sa faveur, mais le week-end de course n’a pas du tout commencé de manière positive.

À la fin du FP2, c’est Ferrari qui a créé la surprise pour terminer la première journée P1 et P2. Le temps de tête de la séance de Charles Leclerc était de près de quatre dixièmes sur la meilleure tentative de Verstappen.

Le Néerlandais ne peut alors s’empêcher de s’inquiéter, affirmant que les Red Bull sont «trop lents» et semblent «faibles» autour du Circuit de Monaco.

“Nous sommes trop lents, pas juste un peu, pas mal”, a-t-il déclaré, cité par Motorsportweek.com.

«Nous devons vraiment trouver un rythme car tout le monde a du trafic, il faut donc regarder les temps au tour optimaux ou les secteurs optimaux, et nous sommes assez loin.

«Et aussi ça ne faisait pas du bien de conduire. Normalement, je suis assez à l’aise dans la voiture, assez facilement [able] pour arriver à un rythme, mais tout cela prend trop de temps et pas comme je l’aime. Peut-être jusqu’à présent, le week-end le plus difficile.

«Je suis juste surpris de la compétitivité de Ferrari, mais je pense que cela montre simplement que nous sommes assez faibles.

«Ils se débrouillent très bien et nous sommes très faibles, alors le décalage est très important. Heureusement, nous avons une journée libre demain pour que nous puissions examiner les choses. Beaucoup de choses doivent changer, je pense.

«L’écart qu’ils [Ferrari] have est grand ici. Nous devons beaucoup nous améliorer pour les égaler. »

Le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, a vraiment besoin d’une bonne performance à Monaco après un Grand Prix d’Espagne difficile.

Le Mexicain a parfaitement débuté en tête de la FP1, mais dans la séance de l’après-midi, il a terminé P8, à six dixièmes de son coéquipier.

Perez a cependant blâmé le trafic sur sa course de pneus tendres comme raison pour laquelle il laissait beaucoup à désirer sur les feuilles de chronométrage.

«J’ai fait une très mauvaise descente sur le Soft [tyre], beaucoup de trafic », a-t-il confirmé.

«Je n’ai pas pu rassembler mon secteur final parce que, fondamentalement, mon meilleur secteur était sur le pneu Medium.»

