Max Verstappen incrédule face au Sotchi P2 « sorti de nulle part »

Après avoir regagné de nombreuses places lorsque la pluie est tombée, Max Verstappen a admis que son arrivée en P2 en Russie lui donnait l’impression de sortir « de nulle part ».

Parti en fond de grille après avoir écopé d’une pénalité pour l’installation d’un nouveau groupe motopropulseur, Verstappen progressait régulièrement dans le peloton, jusqu’à ce qu’il trouve la situation plus difficile dans les positions de pointage.

Lorsque la pluie est tombée vers la fin à Sotchi, cependant, Verstappen a été l’un des premiers pilotes à se diriger vers les stands et à monter des pneus intermédiaires, et son geste a porté ses fruits car il a pu se faufiler devant des voitures pataugeant sur des slicks lors de la finale. quelques tours, pour finalement prendre la deuxième place.

Lewis Hamilton a parlé de la « méga limitation des dégâts » que Red Bull avait réussi à réussir un week-end où ils s’attendaient à avoir du mal, et Verstappen a estimé que lui et son équipe avaient choisi les bons appels stratégiques au bon moment.

“Celui-ci est définitivement sorti de nulle part vers la fin, mais nous avons fait le bon choix pour passer des slicks aux intermédiaires”, a déclaré le pilote Red Bull à Sky Sports F1 après la course.

« L’équipe n’arrêtait pas de me demander : ‘comment sont les conditions ? Qu’est-ce que tu veux faire?’ Et à un moment donné, c’était tellement difficile à conduire, j’ai dit : “D’accord, allons boxer maintenant, nous allons y aller” – et c’était la bonne décision.

« Nous sommes ravis d’être deuxièmes ici depuis le dernier [on the grid]. Si quelqu’un m’avait dit que je serais deuxième ici aujourd’hui ce matin, je ne l’aurais certainement pas cru.

Verstappen avait été coincé dans un train de voitures devant lui alors qu’il courait en septième position, et lorsqu’on lui a demandé s’il avait essayé de prendre l’avantage sur ses rivaux en s’opposant, il a minimisé cette théorie.

“J’aurais bien sûr préféré être plus haut”, a-t-il déclaré. “Et nous aurions probablement encore fait le même appel parce que vous êtes partout, et quand vous n’avez pas de prise à un moment donné, vous devez dire” j’ai besoin de boxer “, donc je pense que ce ne serait pas ont fait une grande différence.

Avec sa remarquable montée sur le podium dimanche, il a perdu la tête du Championnat du monde – mais il ne traîne que Hamilton de deux points alors que la saison entre dans ses dernières étapes.

Alors qu’il s’attendait à ce que Red Bull soit relativement faible par rapport à Mercedes à Sotchi, Verstappen a toujours estimé que le week-end en valait la peine.

“Ça s’est bien passé, de façon réaliste, je pense que même si nous avons commencé devant, dans les trois, quatre premiers, c’était peut-être encore le mieux que nous aurions pu faire”, a-t-il déclaré.

« Donc en fait, je pense que nous n’avons pas vraiment perdu. Alors bien sûr, c’est un gros bonus de prendre un nouveau moteur et de démarrer en dernier, donc j’attends avec impatience les courses à venir.