Max Verstappen: je n’ai rien à prouver

Max Verstappen a nié l’affirmation de Lewis Hamilton selon laquelle le Néerlandais a le sentiment qu’il a beaucoup à prouver cette saison.

Cette saison, Hamilton et Verstappen s’affrontent avec des machines largement égales pour la première fois depuis qu’ils sont tous les deux sur la grille.

Le Britannique a actuellement le dessus, remportant trois des quatre premières courses, mais Verstappen l’a poussé tout près à Bahreïn et à Barcelone.

Malgré leurs batailles étroites, ils ne se sont pas encore réunis sur la bonne voie, le plus proche qu’ils en aient été au départ à Barcelone lorsque Verstappen s’est vanté de la tête et Hamilton a laissé juste assez d’espace.

Avant le week-end de course à Monaco, le septuple champion du monde a déclaré que, comme c’est lui qui sent qu’il a moins à prouver, c’est à lui de faire en sorte qu’ils ne le fassent pas à l’avenir.

«Je pense que j’ai bien fait d’éviter tous les incidents jusqu’à présent. Nous en avons 19 de plus [races] aller et nous pourrions nous connecter – j’espère que non », a-t-il déclaré aux journalistes à Monaco.

«La bonne chose, je pense, c’est qu’il y a un bon équilibre de respect entre nous.

«Je pense que peut-être, comme vous le savez, il pense qu’il a peut-être beaucoup à prouver. Je ne suis pas forcément dans le même bateau là-bas. Je suis plus à long terme, une sorte de mentalité “ c’est un marathon pas un sprint ”, c’est finalement pourquoi j’ai les statistiques que j’ai.

“Je vais donc continuer avec ça et je ferai tout pour éviter de nous connecter.”

Verstappen a été interrogé sur ces commentaires plus tard dans la journée et a déclaré qu’il ne pensait pas que cela devait prouver quoi que ce soit à qui que ce soit.

Il a également ajouté qu’il était tout aussi responsable de la non-chute des deux lors des quatre premiers tours de la saison que son rival.

“Non, je n’ai rien à prouver”, a déclaré le pilote Red Bull.

«Et en évitant le contact, je pense que ça va dans les deux sens. Nous avons donc bien fait, c’est vrai. Mais oui, on court fort, on évite le contact des deux côtés.

«Alors espérons que nous pourrons continuer à faire cela et continuer à être sur la bonne voie et à courir dur les uns contre les autres.»

Le PDG de McLaren, Zak Brown, a déclaré que ce n’était qu’une question de temps avant qu’Hamilton et Verstappen ne se réunissent, mais ce dernier a accusé l’Américain de simplement dire cela pour faire la une des journaux.

“Honnêtement, je ne sais plus quoi dire à propos de ces choses”, a déclaré Verstappen.

«Nous n’essayons jamais de nous écraser, n’est-ce pas? C’est juste pour faire quelques gros titres intéressants comme ça.

«Je suppose qu’il y aura un peu plus de téléspectateurs quand vous dites que c’est une question de temps, et puis au lieu de dire que nous avons eu de belles courses jusqu’à présent. Les gens cliqueront bien sûr davantage dessus. »

