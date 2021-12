Max Verstappen juge l’expérience non pertinente dans la bataille pour le titre mondial de Formule 1

Max Verstappen est beaucoup moins expérimenté dans les rebuts de championnat que son rival Lewis Hamilton, mais il ne pense pas que cela compte du tout.

Hamilton vise un huitième championnat du monde record cette saison, un exploit qui le placerait seul au sommet en tant que pilote le plus titré de Formule 1 jamais vu.

Mais sur sa route vers cet objectif, il a rencontré une opposition très sévère.

Avec seulement deux courses à disputer, c’est Verstappen qui mène le championnat des pilotes, avec huit points d’avance sur Hamilton, dans ce qui est la première saison de la carrière de Verstappen lorsqu’il a eu la machine pour soutenir un combat pour le titre.

Pendant une grande partie de la campagne, Verstappen n’a pas ressemblé à un pilote en territoire inconnu, au lieu de cela, il a balayé le discours de pression et l’a soutenu sur la bonne voie, lui laissant l’avantage à ce stade crucial.

Donc, sur la théorie selon laquelle Hamilton a l’avantage en raison de son expérience d’être dans ce scénario, Verstappen n’accorde aucune valeur à cela.

« Non, je ne pense pas que cela fasse une grande différence car sinon cela se serait déjà montré tout au long de la saison », a déclaré Verstappen aux journalistes lors du week-end de course du Grand Prix d’Arabie saoudite.

« Bien sûr, en tant que conducteur, vous continuez à apprendre, même à 30, 35, 40 ans.

« Vous apprenez par l’expérience et naturellement vous devenez plus rapide, mais peut-être savez-vous ou comprenez-vous comment faire face à certaines situations ou mieux vous préparer.

« Mais ces choses sont assez normales. »

Bien qu’il n’ait encore que 24 ans, Verstappen est désormais un pilote de Formule 1 très expérimenté, qui dispute actuellement sa septième saison complète dans le sport.

Et donc, il se sent définitivement maintenant à un stade où il est «beaucoup mieux préparé» pour ce défi, utilisant la campagne recrue de Hamilton en 2007 comme exemple lorsque des erreurs lui ont coûté le championnat du monde.

« Je pense qu’il est naturel, bien sûr, que lorsque vous êtes à ce stade de votre carrière, vous êtes mieux préparé que lorsque vous étiez dans votre première ou deuxième [fight] », a expliqué Verstappen.

« [Like] quand Lewis se battait pour son premier titre, je pense que c’est juste une progression naturelle et c’est très normal.

« Je me sens aussi beaucoup mieux préparé et plus expérimenté que lorsque je viens d’entrer en Formule 1. »