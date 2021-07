Max Verstappen jure contre le journaliste lorsqu’on lui a posé des questions sur son accident avec Lewis Hamilton au Grand Prix de Grande-Bretagne, le Britannique envoie un message de défi aux garçons après avoir remporté la pole en Hongrie

in

Cela fait deux semaines que Max Verstappen est sorti du Grand Prix de Grande-Bretagne mais la tension est toujours là.

Les deux hommes, qui sont clairement les premiers pour le championnat des pilotes de cette année, se sont heurtés lors du premier tour de la course à Silverstone – l’incident ayant entraîné la fin de la course de Verstappen.

.

Pour ajouter l’insulte à la blessure de Verstappen, Hamilton a fini par remporter la course

Verstappen a clairement indiqué ce qu’il ressentait pour le Britannique après s’être écrasé, tandis que le chef de Red Bull, Christian Horner, n’a pas hésité à critiquer Hamilton.

Les pilotes participent au Grand Prix de Hongrie ce week-end avec Hamilton se qualifiant en pole position, tandis que Verstappen partira en troisième.

Après les qualifications, Verstappen a été interrogé sur l’incident d’il y a quinze jours et le Néerlandais n’a pas été pour le moins impressionné.

Verstappen a rétorqué : « Pouvons-nous déjà nous arrêter là-dessus ?

La course au titre entre Hamilton et Verstappen devrait aller droit au but

«Nous avons eu tellement de questions f ****** à ce sujet. C’est juste ridicule, honnêtement. Honnêtement, tout le jeudi, nous avons répondu à ces questions stupides tout le temps, alors pourrions-nous nous arrêter là-dessus, s’il vous plaît ?

“Nous sommes des coureurs, nous allons courir et bien sûr nous allons courir dur mais juste, alors nous continuons à nous pousser les uns les autres.”

Hamilton a été hué par les supporters présents à la course après la confirmation de sa pole, mais il a lancé un message de défi aux ennemis.

Il a dit : « Les gens ont un droit. C’est un sport et les gens agissent sauvagement. C’est du sport, c’est une compétition et je ne le prends pas à cœur.

« Au final, je dois faire quelque chose de bien pour être devant !

« J’apprécie le grand soutien que j’ai reçu ici. Je ne me suis jamais senti aussi bien avec les huées. Si quoi que ce soit, cela ne fait que me nourrir. Donc ça ne me dérange pas vraiment.