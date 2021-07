Max Verstappen : la course au titre n’est pas terminée même avec la victoire de Silverstone

Max Verstappen ne pense pas qu’une victoire au Grand Prix de Grande-Bretagne lui garantirait effectivement le titre 2021.

Le Néerlandais se bat face à Lewis Hamilton pour le championnat des pilotes, et c’est Verstappen avec tout l’élan alors qu’il prend 32 points d’avance sur le GP de Grande-Bretagne à Silverstone.

Hamilton est cependant sept fois vainqueur sur son site d’origine, donc s’il ne gagne pas ici, beaucoup ne voient pas où d’autre sur le calendrier Hamilton peut rattraper ce déficit.

Mais même s’il remportait le Grand Prix de Grande-Bretagne, Verstappen était clair que ce ne serait pas la fin de la bataille pour le titre.

“Ce n’est pas fini, c’est encore une très longue saison, nous ne sommes même pas à mi-chemin”, a-t-il déclaré à Sky Sports.

“Bien sûr, jusqu’à présent, je pense que nous avons fait un excellent travail, mais Silverstone, je pense, est l’une de ces pistes où ils [Mercedes] ont toujours été très bons.

“Mais encore une fois en France, nous avons eu du mal là-bas dans le passé, et je pense que nous étions très compétitifs là-bas, il s’agit donc d’apporter des améliorations.”

Le potentiel est clair à Verstappen depuis qu’il a fait ses débuts en Formule 1 en 2015, mais ces dernières années avaient semblé une accumulation constante jusqu’à ce moment où il avait enfin une voiture avec un rythme de victoire.

Mais Verstappen a déclaré que ce n’était pas aussi simple que d’utiliser les saisons pour se préparer à un tir au Championnat du monde, arguant qu’avec la bonne voiture, une recrue peut concourir pour le titre.

Hamilton en était la preuve, tombant juste en deçà du titre en 2007 avec McLaren, sa première saison en Formule 1.

“C’est toujours difficile de dire quand vous êtes prêt, je pense que dans l’ensemble, lorsque vous commencez votre première année et que vous avez une très bonne voiture, vous êtes capable de gagner un championnat du monde grâce à la domination d’une certaine voiture”, a déclaré Verstappen.

« Mais vous ferez des erreurs que vous ne ferez peut-être pas six ans plus tard.

“Bien sûr, j’aurais espéré l’avoir [the opportunity at a title] un peu plus tôt, mais on ne peut pas forcer ce genre de choses, il faut aussi avoir de la chance parfois pour se mettre dans cette position.

“Je suis juste très heureux qu’en ce moment, il semble que nous ayons une voiture très compétitive.”

Avec Red Bull enfermé dans cette ferraille avec Mercedes, la décision de se concentrer pleinement sur les nouvelles voitures 2022 est encore plus complexe.

Le chef du design de Red Bull, Adrian Newey, est bien conscient de l’ampleur des changements de réglementation à venir, mais 2021 reste également un objectif clé pour l’équipe.

“Certes, c’est un acte de jonglage en vérité”, a déclaré Newey lorsqu’on lui a demandé si Red Bull penchait davantage vers 2022 maintenant que les titres sont en vue.

« Les changements de réglementation que nous avons pour l’année prochaine sont les plus importants, je dirais, depuis que les voitures Venturi ont été interdites à la fin de 82.

“Nous devons faire des efforts là-dessus, mais nous avons évidemment une chance de remporter le titre, nous devons donc continuer à pousser et c’est juste ce numéro de jonglage.”

