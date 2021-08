Max Verstappen : La voiture la plus rapide, pas les incidents, décidera du titre

in

Max Verstappen pense que les gros revers qu’il a subis lors des deux dernières courses ne seront finalement pas décisifs dans la bataille du Championnat du monde de cette année.

Au lieu de cela, tout dépendra de la capacité de Red Bull à lui offrir une voiture plus rapide que la Mercedes conduite par Lewis Hamilton.

Au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, il y a seulement deux courses, Verstappen s’élançait de la pole position avec 33 points d’avance au classement Pilotes.

Mais à la pause estivale, cela s’était transformé en un déficit de huit points sur Hamilton alors que le Néerlandais s’est retrouvé à la réception du contact des deux voitures Mercedes.

Hamilton a été pénalisé par les commissaires sportifs pour une collision avec Verstappen à Silverstone, remportant sa course à domicile, tandis qu’au Grand Prix de Hongrie, c’est Valtteri Bottas qui a éliminé les deux Red Bull dans le premier virage.

Verstappen, contrairement à son coéquipier Sergio Perez, a pu rester dans la course mais avec une RB16B endommagée, il n’a pu terminer que neuvième, tandis que Hamilton a terminé deuxième.

Interrogé par Sky F1 lors de la journée des médias pour le Grand Prix de Belgique s’il s’était demandé lors de ses récentes vacances dans les Caraïbes s’il aurait dû avoir plus de 40 points d’avance au championnat, Verstappen a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un point discutable.

“Aurait pu, aurait dû, aurait, je n’aime pas vraiment y penser”, a déclaré le joueur de 23 ans.

« Je veux dire, à la fin de la journée, cela n’a pas vraiment d’importance non plus parce que si nous sommes assez rapides de toute façon, vous allez gagner le championnat. Si vous n’êtes pas assez rapide, même une avance de 40 points ne suffit pas.

« Bien sûr, c’est toujours agréable si les deux dernières courses se sont déroulées un peu différemment, alors vous êtes toujours en tête. Mais si, si, vous savez. Il vaut mieux regarder vers l’avenir et essayer de passer un bon week-end ici.

Après avoir dominé en termes de rythme de Monaco à la double tête autrichienne, Verstappen doit désormais faire face à une équipe Mercedes qui a refait surface en signant le meilleur temps lors des deux dernières séances de qualification d’une heure.

« Je pense qu’ils [Mercedes] ont définitivement amélioré leurs performances les deux derniers week-ends de course, donc maintenant c’est à nous bien sûr d’en regagner un peu », a-t-il ajouté.

« Rien n’est perdu même si ce n’est pas notre meilleur week-end. Cela n’a pas été la meilleure piste pour nous en termes de résultats et de rythme, mais je pense que cette année peut être un peu meilleure et bien sûr le temps entre en jeu avec un peu de pluie probablement autour, donc on ne sait jamais quoi qui va se passer.”