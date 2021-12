Max Verstappen : le coureur complet, réel et virtuel

Le champion du monde de Formule 1 Max Verstappen est le pilote complet sur et hors piste. Partout où il court, il défie tout, y compris le monde virtuel.

Le nouveau champion du monde de F1 Max Verstappen est le coureur complet, non seulement il établit la référence au plus haut niveau, mais il est également un coureur de simulation sérieux qui concourt également au sommet du monde virtuel.

Maintenant, certains d’entre vous ici peuvent rouler les yeux en arrière et se dire « la course sim n’est qu’un jeu vidéo ». Si je pouvais attirer l’attention de ceux-ci et d’autres ici, j’aimerais vous parler non seulement de Max, mais aussi de la façon dont les courses de simulation brisent les barrières des jeux vidéo de course «stéréotypiques».

Nous savons tous que Max est l’un des coureurs les plus tenaces de la planète, mais il est plus que cela. Max est un grand fan de course sim et un concurrent aux niveaux les plus élevés du monde virtuel de la course sim.

Maintenant, être un pilote de F1 est une situation gagnant-gagnant garantie, n’est-ce pas, il doit tout gagner ?

Croyez-le ou non, Max a des coéquipiers et des concurrents incroyables dans les courses de simulation. L’équipe Redline a des pilotes de haut niveau qui feraient frissonner le dos de nombreux pilotes de sport automobile.

Les courses de simulation sont une grosse affaire, ne vous y trompez pas. Même les équipes de course de F1 soutiennent et parrainent des pilotes avec des académies et des pilotes professionnels pour les ligues. Nous sommes au point où sim racing ouvre des portes aux pilotes pour courir dans le sport automobile.

Vous vous souvenez de l’époque où vous voyiez une installation de F1 qui avait une voiture de conception fictive devant un écran pour des tests simulés ? Eh bien, une partie de cela est maintenant viable pour vous, vous ne pourrez peut-être pas conduire une F1 ou une voiture de course pour de vrai, mais qu’en est-il d’une version simulée à échelle réduite ?

Alors pourquoi Max court-il dans Sim Racing

Alors qu’une voiture virtuelle ne donne pas l’expérience du « siège du pantalon » avec les forces G, etc. autres.

Croyez-le ou non, Max pratique la simulation de course depuis plus de 10 ans.

C’est dans le titre, « Simulé », qu’il réplique et transfère les données jusqu’à votre titre de course. De nombreux pilotes et équipes de course ont travaillé en étroite collaboration avec des studios de conception de jeux pour s’assurer que leurs véhicules sont reproduits en conséquence, la concurrence entre les fabricants est intense.

Max conduit en fait une gamme de voitures pour l’équipe Redline dans iRacing avec des mentions notables du prototype Dallara LMP2, des voitures de course GT et des variantes à roues ouvertes. Les équipes de course sim compétitive ont également des personnes dévouées qui sont des observateurs, des ingénieurs de course, des chefs d’équipe… vous avez compris.

Donc n’importe quel titre de course est simulé ?

C’est ici que la ligne fine est tracée, tous les jeux de course ne sont pas créés égaux. Certains proposent la conduite et la course mais ne traduisent pas les données simulées.

Sans descendre dans le terrier du lapin en nommant de nombreux titres, iRacing est considéré comme le titre prestigieux de course de simulation de compétition par excellence, avec Assetto Corsa Competizione méritant un cri.

Quelques coureurs notables du sport automobile qui sont également des coureurs de simulation :

Tony Kanaan Lando Norris Charles Leclerc Carlos Sainz Romain Grosjean, non seulement qu’il a sa propre équipe et sa propre académie dans la course sim Sage Karam George Russell Valtteri Bottas Travis Pastrana Daniel Ricciardo Laurens Vanthoor Kelvin Van Der Linde Philipp Eng Nicki Thiim Jamie Chadwick Rubens Barrichello Valentino Rossi

Comme vous pouvez le voir, les temps changent et l’avenir avec la progression apporte de nouveaux défis à nombre de nos héros, équipes et icônes du sport automobile.

Merci d’avoir pris le temps de lire et de comprendre un bref aperçu de ce genre en pleine croissance connu sous le nom de course de simulation. (Darren Buckner est rédacteur en chef de SIMRACE247.com)