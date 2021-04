Max Verstappen: le développement décidera du combat pour le titre

Max Verstappen pense que le résultat de la lutte pour le titre pourrait être déterminé par lequel de Mercedes et Red Bull développera le plus leur voiture.

Pour la première fois dans l’ère hybride, Red Bull semble avoir construit une voiture capable de défier l’équipe allemande pour les deux titres cette année.

Ils sont légèrement plus rapides pour le moment, et l’ordre hiérarchique ne devrait pas changer énormément tout au long de la saison, car la quantité que les équipes peuvent développer leurs voitures a été limitée en raison de la pandémie.

Néanmoins, Verstappen s’attend toujours à ce que ce soit un domaine clé.

«C’est un effort d’équipe. Alors bien sûr, j’essaie d’être aussi bon que possible et l’équipe essaie d’être aussi bonne que possible, c’est en fin de compte comme ça qu’on gagne des championnats », a-t-il déclaré à Sky Sports F1.

«Tout au long de la saison, je pense que cela dépendra de celui qui développera le plus rapidement et apportera plus de choses à la voiture.

«Nous devrons rester au top et je suis convaincu qu’en tant qu’équipe, nous pouvons faire du bon travail.»

Red Bull est largement considéré comme ayant de meilleures chances que jamais de remporter le championnat des constructeurs, non seulement en raison de la voiture améliorée, mais aussi en raison de sa gamme de pilotes.

Avec Sergio Perez remplaçant Alex Albon, l’équipe possède l’un des couples les plus solides de la grille, et cela était évident à Imola lorsque le Mexicain est devenu le premier coéquipier à sur-qualifier Verstappen depuis 2018.

Verstappen pense qu’avoir une autre voiture dans le mix rendra les choses plus difficiles pour Mercedes et donnera à Red Bull plus d’options. mais dit que l’accent principal doit être mis sur le rythme pur et simple plutôt que sur la stratégie.

“J’espère vraiment que nous pourrons mettre ensemble le combat contre Mercedes car cela rendra la tâche plus difficile pour eux”, a ajouté le Néerlandais.

«Quand vous avez deux voitures qui se battent contre une, ce sera toujours un peu plus difficile pour cette seule voiture.

«Mais nous devons simplement nous assurer que nous avons la voiture la plus rapide à tout moment. Ensuite, nous n’avons pas à nous inquiéter de ce qu’ils nous soustraient, nous devrions simplement essayer de nous en éloigner.

