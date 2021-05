Max Verstappen: le personnel Mercedes “ compréhensible ” veut rejoindre Red Bull

Max Verstappen pense qu’il est «compréhensible» que le personnel de Mercedes veuille partir pour un nouveau défi avec Red Bull.

Dans le cadre des préparatifs de Red Bull Powertrains pour approvisionner Red Bull et AlphaTauri à partir de 2022, il y a eu une sorte de mission de braconnage en cours.

L’objectif était Mercedes, et jusqu’à présent, six membres du personnel ont été publiquement confirmés pour un prochain transfert de Mercedes au nouveau département des moteurs Red Bull. Le plus haut profil d’entre eux est le chef du moteur Mercedes Ben Hodgkinson.

Toto Wolff dit que jusqu’à 100 membres de son équipe ont été approchés et 15 ont choisi de faire le changement, et Verstappen pense qu’il est compréhensible que certains le fassent.

“Quand une équipe a été si dominante pendant si longtemps, vous essaierez de mettre la main sur ce genre de personnes”, a déclaré le Néerlandais à Barcelone selon Motorsport.

«Mais je pense aussi que, pour notre part, c’est un projet nouveau et intéressant auquel participer.»

«Quand les gens sont dans le même temps pendant longtemps, je pense que parfois ils veulent chercher de nouveaux défis et c’est compréhensible.»

Verstappen et ses collègues se sont battus contre Mercedes cette saison sur la piste, remportant la deuxième course de l’année à Imola et poussant Lewis Hamilton de près dans les autres tours, ayant une voiture largement égale pour la première fois de l’ère hybride.

Le Néerlandais dit que ses machines se sont améliorées dans tous les domaines par rapport au challenger de la saison dernière, et cela est en grande partie dû au fait qu’ils savaient ce qu’ils voulaient changer en 2020 mais qu’ils ne pouvaient pas le faire avant cette saison.

«Nous avons changé beaucoup de choses à propos de la voiture qui, nous le savions, n’étaient pas optimales l’année dernière», a-t-il déclaré racingnews365.com.

«Cependant, nous n’avons pas pu effectuer ces changements au cours de la saison. Je pense que nous avons fait un bon pas en avant grâce à cela.

«L’équilibre de la voiture est meilleur, mais nous avons plus de puissance pendant les courses. En fait, la voiture s’est améliorée dans tous les domaines.

«Il est important que les pilotes aient une voiture prévisible et qui fasse exactement ce qu’ils attendent. En conséquence, le pilote a parfois une opinion différente de celle de l’équipe sur ce qu’il faut faire. »

