Max Verstappen le « pilote le plus dur », « dur comme des ongles » et « le plus grand preneur de risques que j’ai jamais vu » avant la confrontation pour le titre avec Lewis Hamilton

Eddie Jordan a étiqueté le leader du championnat de Formule 1 Max Verstappen le « pilote le plus coriace » et « le plus grand preneur de risques » qu’il ait jamais vu avant sa confrontation pour le titre contre Lewis Hamilton.

Verstappen, 24 ans, a été dans une forme scintillante en 2021, poussant le septuple champion Hamilton à ses limites dans l’un des combats pour le titre les plus intenses que le sport ait jamais vus.

.

Hamilton et Verstappen sont incroyablement à égalité de points avant la finale de la plus grande saison de F1 de tous les temps

.

Hamilton et Verstappen ont été roue contre roue toute la saison, mais les choses sont allées trop loin en Arabie saoudite, et cela pourrait se reproduire…

Et avec un peu plus de chance, Verstappen aurait déjà pu décrocher son premier titre mondial, sans crevaison de pneu en Azerbaïdjan ni accident malheureux en Hongrie et en Grande-Bretagne.

Étonnamment, la paire se dirige vers la ronde finale à Abu Dhabi à égalité avec 369,5 points, mais Verstappen mène le tie-break grâce à ses neuf victoires en course contre huit pour Hamilton.

« Max a un léger avantage car il a remporté plus de courses », a déclaré Jordan à talkSPORT Breakfast. « Donc, s’ils devaient entrer en collision, Max serait couronné champion du monde.

« Vraiment, personne ne pourrait le lui nier parce qu’il a gagné plus de courses et c’est le nom du jeu. »

.

Les neuf victoires de Verstappen le placent en tête du championnat

.

Le Néerlandais menait le titre avec pas moins de 21 points au Brésil, mais Hamilton a pris l’élan pour niveler les choses

Verstappen a battu une série de records de F1 lorsqu’il a rejoint la série à l’âge de 17 ans en 2014, initialement avec la deuxième équipe de Red Bull, Toro Rosso.

En tant que plus jeune marqueur de points du sport et vainqueur de la course, le chemin de Verstappen vers la grandeur est en marche depuis longtemps, et Jordan a réservé des éloges supplémentaires pour la capacité roue à roue du Néerlandais.

« Il ne fait aucun doute que Max Verstappen est le pilote le plus coriace, dur comme des clous », a-t-il déclaré.

« Je ne pense pas avoir jamais vu quelqu’un qui prend les risques qu’il prend et qui s’en tire généralement, car il croit énormément à la largeur et à la taille de sa voiture.

.

Verstappen a testé les limites de sa Red Bull avec un certain nombre de mouvements ahurissants, notamment en Arabie saoudite

« Il sait où il peut le mettre, et il est capable de s’en tirer, et si Lewis est en pole et à ses côtés se trouve Max, je vous promets que Lewis réfléchira à deux fois avant de tourner dans le premier virage.

« S’il y a un accident, tout est à jouer du point de vue de Max, mais Lewis est probablement le pilote le plus rapide en ce moment, en partie parce qu’il a la voiture la plus rapide, il a certainement un meilleur moteur. »

Une course à couper le souffle de Hamilton de Mercedes au Brésil a vu le Britannique surmonter 25 positions de grille de pénalités pour dépasser Verstappen dans les phases finales pour remporter l’une de ses plus grandes victoires de tous les temps.

.

La victoire d’Hamilton au Brésil restera dans les annales

Une victoire facile au Qatar a suivi, certains commençant à penser que le titre pourrait être terminé en raison du nouveau rythme trouvé par Mercedes.

Cependant, Red Bull a reculé en Arabie saoudite, avec Verstappen incroyablement une demi-seconde d’avance en qualifications avant qu’un dernier accident de virage ne le repousse à la troisième place.

Cela signifie que la paire entre dans le dernier tour au niveau des points, et si Jordan était à la place de Verstappen, il s’assurerait d’un crash pour remporter le titre.

« Si j’étais Max, avec cette course à parcourir, la tentation doit être de l’éliminer », a-t-il affirmé.

.

Hamilton et Verstappen sont allés roue contre roue à plusieurs reprises

.

Mais à Djeddah, les choses sont allées trop loin avec un contrôle des freins

« Allez, soyons sérieux, parce que je sais que si c’était moi, je jurerais à l’aveuglette que je n’allais jamais faire ça et je ferais tout le contraire et je me dirigerais droit sur lui, je le mettrais hors de la course, et revendiquer le titre mondial.

Cependant, Jordan a également laissé entendre qu’avec un avenir prometteur pour Verstappen, il pourrait le jouer cool, avec plus en jeu pour Hamilton, 36 ans.

« Je pense que Max est au-dessus de ça parce que c’est un jeune enfant », a-t-il déclaré.

Jordan pense que la pression pourrait en fait être exercée sur Hamilton alors que sa carrière se termine

« Son père [Jos] J’avais l’habitude de courir pour Jordan, je connais ces gens depuis qu’ils sont bébés et Max Verstappen est un talent incroyable pour l’avenir.

« Il va remporter six, sept, huit, neuf titres mondiaux, alors c’est peut-être la dernière chance pour Lewis, et à mon avis, il doit prendre un départ très propre en pole position et s’éloigner. »

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.