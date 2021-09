Max Verstappen : le résultat FP2 « n’est pas représentatif » du vrai rythme de Red Bull

Après s’être classé cinquième lors de la deuxième séance d’essais libres, Max Verstappen a déclaré que ses tours de qualification interrompus signifiaient qu’il ne pouvait pas montrer tout son potentiel.

Les deux séances d’essais ont été interrompues à Zandvoort vendredi. Le problème MGU-K de Sebastian Vettel signifiait que la moitié des FP1 était signalée par un drapeau rouge, et deux autres arrêts lors des deuxièmes essais ont interrompu les plans des pilotes.

Après que Nikita Mazepin s’est échoué dans le gravier alors que Verstappen était sur sa simulation de qualification, le pilote Red Bull a admis que la P5 n’était pas là où il pensait qu’il aurait dû être au classement.

“Je ne pense pas que cela semble très représentatif de notre côté depuis le premier run car déjà, après un tour, les pneus baissent un peu”, a-t-il déclaré.

“Néanmoins, nous allons travailler sur quelques points où nous n’étions pas entièrement satisfaits dans les courts runs, mais le long run semble compétitif.

« Bien sûr, c’est toujours très important, mais nous savons aussi que la position de départ ici est très importante.

“Donc, nous allons jeter un coup d’œil pour voir ce que nous pouvons faire pour les courts trajets pour l’améliorer un peu.”

Verstappen est apparu beaucoup plus rapide que son coéquipier Sergio Perez vendredi, mais le Néerlandais a estimé qu’il restait encore plus à sortir de sa voiture samedi et dimanche, alors qu’il se prépare à décrocher une sixième pole position en sept courses.

“Oui, il y a juste quelques choses que nous devons mieux comprendre pour obtenir un peu plus de rythme”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il était satisfait de sa vitesse.

“Mais, comme je l’ai dit, ce n’est pas non plus très représentatif parce que mes genoux étaient sur un plateau d’occasion [of tyres], et le tour que j’ai dû avorter, je pense, aurait été assez bon pour le premier.

« Alors, bien sûr, vous parleriez déjà un peu différemment, mais ce n’est jamais parfait, nous essaierons donc toujours d’examiner en détail ce que nous pouvons faire mieux. »

Les fans présents sur la côte néerlandaise sont presque exclusivement là pour soutenir le pilote Red Bull – bien qu’un fan de Lewis Hamilton ait dépensé 1600 £ pour affréter un avion pour montrer son soutien au champion du monde.

Quant à Verstappen, il a regardé dans le rythme lors des premiers essais, devancé de justesse par Valtteri Bottas. Une victoire à domicile ramènerait également le Néerlandais au sommet du championnat des pilotes, et il passe un bon moment à Zandvoort en ce moment.

“C’était bien, vraiment agréable de les voir tous en orange s’amuser sur la tribune, et bien sûr sur la piste aussi”, a déclaré Verstappen sur Sky F1 après les essais.

“C’est un tour assez court, mais aussi beaucoup de virages rapides, donc c’était une journée amusante.”