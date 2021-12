Max Verstappen l’emporte sur Lewis Hamilton, mais les fans sont furieux

Quoi. Juste. Arrivé?!

Avec Max Verstappen et Lewis Hamilton dimanche à égalité pour le championnat des pilotes, la dernière course de la saison 2021 de Formule 1 au Grand Prix d’Abou Dhabi s’est jouée dans le dernier tour. Et c’est une décision des directeurs de course qui a finalement donné à Verstappen une chance de dépasser le rival avec lequel il s’est battu toute la saison.

Et il l’a fait, remportant son premier titre mondial contre Hamilton, qui a raté son huitième championnat et son cinquième de suite.

Mais regardons ce qui a conduit à ce dernier tour palpitant et palpitant et à la victoire de Verstappen, ce qui ne semblait pas pouvoir arriver en fin de course.

Hamilton était en tête pendant une grande partie de la course, mais un accident a fait sortir la voiture de sécurité



Nicholas Latifi de Williams a percuté les barrières au 54ème tour sur 58, faisant sortir la voiture de sécurité.

Verstappen – à la deuxième place à l’époque mais derrière certaines voitures que Hamilton avait doublées – est entré dans les stands pour obtenir un nouveau train de pneus, se préparant à la possibilité qu’il puisse tirer sur Hamilton si la voiture de sécurité partait.

Les directeurs de course ont permis aux voitures doublées qui se trouvaient entre les deux de dépasser la voiture de sécurité avant que la course ne reprenne dans le dernier tour.



Cela a mis en place une bataille en tête-à-tête époustouflante… mais pour le moins controversée.

Verstappen a ensuite dépassé Hamilton et a remporté la course et le championnat



IRRÉEL.

Tant de fans étaient furieux