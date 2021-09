Max Verstappen : les commentaires de Lewis Hamilton “montrent qu’il ne me connaît pas”

in

Max Verstappen dit que l’affirmation de Lewis Hamilton selon laquelle le Néerlandais pourrait être nerveux en se battant pour son premier titre montre que le Britannique “ne le connaît pas vraiment”.

Les Taureau rouge pilote est bloqué dans son tout premier combat pour le titre en Formule 1 cette saison, menant actuellement Hamilton de cinq points dans une bataille serrée.

Les choses n’ont pas été parfaites pour lui cependant, avec l’un des points faibles de l’année survenu la dernière fois à Monza où lui et le pilote Mercedes se sont écrasés et Verstappen a reçu une pénalité de trois places sur la grille pour son rôle dans l’incident.

Avant la prochaine course à Sotchi, Hamilton a suggéré que le joueur de 23 ans ressentait la pression.

“Évidemment, il ne l’admettra pas et je ne ferai pas d’hypothèse”, a déclaré Hamilton aux journalistes en Russie.

“Mais je me souviens comment c’était quand j’ai eu mon premier [title battle]. Et cela [the pressure] définitivement monté. C’était difficile. C’était intense. Je traversais beaucoup d’émotions différentes, je ne les gérais pas toujours au mieux.

« Et c’est à prévoir. Il y a beaucoup de pression de votre part en travaillant dans une grande équipe, beaucoup d’attentes et de pression parce que le désir de gagner est énorme.

« Donc, je compatis et je comprends cela. Mais je sais que nous continuerons à grandir à partir de cela.

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine le 26 septembre à minuit et exclut les Pays-Bas

Incoming 📸 Leader du championnat 🇳🇱 #RussianGP pic.twitter.com/FxutuTozNG – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 23 septembre 2021

Verstappen a cependant nié avoir des nerfs, et sent Hamilton croire qu’il montre que le septuple champion du monde ne le connaît pas vraiment.

« Ouais, je suis tellement nerveux que je peux à peine dormir. Je veux dire, c’est tellement horrible de se battre pour un titre. Je déteste vraiment ça, ouais », a-t-il dit sarcastiquement.

« Non, je pense que si quelqu’un me connaît, je pense que je suis très détendu à propos de toutes ces choses et je ne peux vraiment pas être dérangé. Je suis très froid.

« C’est le meilleur sentiment que l’on ait jamais eu d’avoir une voiture, une super voiture, où l’on se lance chaque week-end et ensuite on peut se battre pour la victoire. Peu importe que vous meniez juste un championnat ou non.

« Je pense que ces commentaires, je veux dire… ça te montre juste qu’il ne me connaît vraiment pas – ce qui est bien. Je n’ai pas non plus besoin de le connaître, comment il est, pleinement.

“Je me concentre juste sur moi-même et j’aime vraiment ça devant, et j’espère bien sûr que nous pourrons le faire pendant très longtemps.”

Verstappen ne pense pas non plus que les situations soient comparables car il est beaucoup plus expérimenté que beaucoup ne l’étaient par le passé lorsqu’ils ont disputé leur première bataille pour le titre.

“Je pense que, pour mon âge, je suis déjà en avance par rapport aux gens de l’époque”, a-t-il déclaré.

“J’ai aussi bien sûr eu une école complètement différente, surtout de mon père, en termes d’expérience, donc je pense que je suis très cool et je veux dire que c’est génial de se battre pour un championnat.”

Hamilton et Verstappen ne changeront pas leur approche