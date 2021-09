Max Verstappen : les nouveaux morceaux peuvent apprendre de la vieille école de Zandvoort

Max Verstappen pense qu’il y a des leçons à tirer dans la conception de la piste du Circuit Zandvoort qui punit les erreurs.

Un an plus tard que prévu, le Grand Prix des Pays-Bas a finalement fait son retour au calendrier de la Formule 1 en 2021, et ce faisant, la série a accueilli de nouveau un vieil ami à Zandvoort.

La piste n’est pas tout à fait telle que la Formule 1 s’en souvenait cependant, avec l’introduction de l’inclinaison au virage 3 et le dernier virage s’avérant populaire, bien qu’il s’agisse toujours d’un circuit serré et difficile avec des murs et du gravier laissant peu de marge d’erreur.

Les pistes qui punissent lourdement les erreurs des pilotes sont devenues rares, mais Verstappen pense que Zandvoort démontre à quoi devrait ressembler un circuit utilisé en Formule 1.

“Je pense que tout tourne autour de l’idée derrière les run-offs car, à un moment donné, toutes les pistes sont allées sur le tarmac complet, cela enlève définitivement un peu de caractère à la piste”, a déclaré Verstappen à Channel 4.

« Même les bordures – différents types de bordures sur cette piste [Zandvoort] à l’intérieur ou à l’extérieur, cela fait la différence.

«Il y a certainement quelques choses dont, pour les nouvelles pistes, ils peuvent apprendre. Cette piste est un peu comme Suzuka, elle est impitoyable à certains endroits.

« Si vous faites une erreur, cela vous pénalise. »

Le directeur général des sports mécaniques de Formule 1, Ross Brawn, a déclaré qu’il était ravi du déroulement des rénovations à Zandvoort et, en se concentrant particulièrement sur les virages relevés, espère que le site a fourni une philosophie avec laquelle la série pourra fonctionner à l’avenir.

“Nous avons travaillé sur la conception, en augmentant la banque dans plusieurs coins”, a écrit Brawn dans sa chronique sur le site Web de F1.

« Cela ajoute une fonctionnalité que les pilotes adorent et c’est génial pour les fans et les spectateurs, donc c’est quelque chose dont nous sommes très satisfaits. Les architectes du circuit, Dromo, ont fait un excellent travail en l’exécutant. C’était fantastique que les promoteurs aient la confiance et la conviction pour le faire.

“Je suis extrêmement satisfait de la façon dont le circuit s’est déroulé et j’espère que cela nous donnera confiance pour continuer avec la philosophie et la culture de la conception de circuits que nous avons développées ces dernières années.

“C’est une piste serrée à dépasser mais possible – comme nous l’avons vu à plusieurs reprises dimanche – et j’ai bon espoir et optimiste que l’année prochaine, lorsque nous pourrons étendre la zone d’activation du DRS avant l’inclinaison du dernier virage, et nous aurons de nouvelles voitures, nous pouvons créer un peu plus d’opportunités de dépassement.