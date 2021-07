Max Verstappen : les qualifications de sprint remportent « pas une vraie pole position »

Max Verstappen n’était pas convaincu que sa victoire lors des qualifications de sprint du Grand Prix de Grande-Bretagne représentait une pole position dans le vrai sens du terme.

Le Néerlandais avait été devancé par Lewis Hamilton lors de la séance de qualification de vendredi soir à Silverstone et s’est classé deuxième sur la grille pour les débuts de la nouvelle innovation de la F1 samedi après-midi.

Mais à partir des lumières éteintes, Verstappen était en contrôle alors que sa Red Bull dépassait la Mercedes dans le premier virage et ne s’est jamais dirigée par la suite, ce qui signifie que le leader du championnat du monde sera en pole pour le grand prix lui-même.

Non seulement cela, mais l’avance du pilote de 23 ans dans la course au titre des pilotes a déjà été prolongée d’un point de plus à 33 grâce à son succès en qualifications au sprint, qui est venu avec Hamilton en deuxième position et Valtteri Bottas dans l’autre Mercedes troisième.

Cependant, il y avait quelque chose qui ne convenait pas à Verstappen de remporter une quatrième pole position consécutive comme il l’a fait, car il était tout à fait favorable à une vision plus traditionaliste de la détermination de la grille du grand prix.

“Je pense que la pole position devrait être méritée sur un tour rapide”, a déclaré Verstappen à Sky F1. “C’est pour moi une bonne pole position.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait apprécié le nouveau format, il a ajouté : « C’était différent, je dirais. J’ai aimé conduire à faible consommation de carburant dans un cadre de course parce que la voiture prend plus de vie et est beaucoup mieux à conduire.

« Je suis juste un peu inquiet d’entendre que vous avez la pole position, parce que vous êtes en course et que vous entendez ensuite la « pole position », alors peut-être que nous devons nous y habituer, je ne sais pas. C’était peut-être la chose étrange à ce sujet.

La seule préoccupation avant la course pour Verstappen était la vitesse en ligne droite de Red Bull – sa voiture était la plus lente à travers le piège de vitesse pendant les essais alors que Hamilton était la plus rapide, ce qui pourrait être un problème en course.

« Je pourrais au moins gagner du temps dans les virages parce que ce week-end ils [Mercedes] sont super rapides dans les lignes droites », a déclaré Verstappen. “Ils ont un peu moins d’appui que nous, donc nous pourrions manquer un peu le bateau parce que 80 à 85 % de la ligne droite est à fond.

« Nous devons gérer cela maintenant et nous assurer que nous sommes également rapides dans les virages demain. »

