Max Verstappen : Lewis Hamilton « m’a fait sortir de la route » dans l’accident de Monza

Max Verstappen voulait faire courir Lewis Hamilton à Monza, mais il a plutôt déclaré que le Britannique l’avait poussé hors de la piste.



Les deux pilotes ont subi des arrêts lents lors du Grand Prix d’Italie, mais une erreur plus grave dans les stands de Red Bull a fait que Verstappen est passé du leader difficile Daniel Ricciardo à son rival pour le titre Hamilton plusieurs positions plus loin.

Leur action roue à roue n’a cependant pas duré longtemps, les deux hommes se heurtant alors qu’ils entraient dans la chicane des virages 1 et 2.

Initialement à l’extérieur, Verstappen a ensuite cherché à porter la ligne intérieure dans le virage 2, mais Hamilton l’a pressé sur les bordures de saucisses, à quel point Verstappen s’est lancé du côté de son rival, les deux pilotes étant ensuite éliminés alors que le Red Bull s’est retrouvé en tête. de la Mercedes dans le gravier.

Verstappen était beaucoup moins frustré cette fois-ci par rapport à son dernier grand shunt à Silverstone, mais a estimé que les deux pilotes auraient pu facilement franchir la chicane si Hamilton avait été disposé à courir.

“Je pense que c’était un peu pire qu’il n’y paraissait”, a déclaré Verstappen à la Formule 1.

« Il m’a fait un peu trop sortir de la route. Dans le feu de l’action, il vaut mieux s’éloigner et que tout le monde se calme. Je suis sûr que nous en parlerons.

«Aujourd’hui, beaucoup de choses ont mal tourné – la stratégie a mal tourné, l’arrêt au stand a mal tourné. Beaucoup de choses à analyser. Quelques faiblesses que nous essaierons d’analyser et de faire mieux.

Verstappen a estimé que l’accident était évitable, disant qu’il voulait courir et espérait que Hamilton aurait travaillé avec lui sur cet objectif.

“Bien sûr, nous avons réalisé que cela allait être proche du virage 1”, a déclaré Verstappen à Sky F1.

«Il a déjà coupé après la ligne blanche et j’ai dû aller sur la partie verte pour ne pas toucher, et j’ai contourné l’extérieur.

“Et bien sûr, vous vous rendez compte que j’y allais, alors il a juste continué à me serrer, et je voulais travailler avec lui parce que je voulais courir.

« Bien sûr, les gens commencent alors automatiquement à parler de Silverstone, mais ces choses arrivent. Bien sûr, ce n’était pas agréable à l’époque. Je pense que nous sommes tous assez professionnels pour continuer et continuer à nous battre les uns contre les autres.

«Mais je ne m’attendais pas à ce qu’il continue à serrer, serrer, serrer parce qu’il n’en avait même pas besoin. Même s’il m’avait laissé la largeur d’une voiture, nous serions de toute façon sortis du virage 2.

«Et je pense qu’il aurait probablement toujours été devant, mais ensuite il a juste continué à me pousser de plus en plus large, et à un moment donné, il n’y avait aucun moyen d’y aller. Il m’a juste poussé sur le trottoir des saucisses, et c’est pourquoi à la fin de la journée nous nous sommes touchés.

Verstappen, qui conserve une avance de cinq points sur Hamilton au championnat des pilotes, a parlé de prendre moins de risques maintenant qu’il est dans un combat pour le titre.

Mais lorsqu’on lui a demandé si cet incident était un cas où Verstappen ne s’en tenait pas à ses propres mots, il a répondu: “Eh bien, comme je l’ai dit, vous avez besoin de deux personnes pour travailler ensemble.

« Donc, si un gars n’est pas prêt à travailler, que pouvez-vous faire ? Cela va encore arriver.

Les commissaires sportifs ont ensuite jugé que Verstappen était responsable de l’incident, lui infligeant une pénalité de trois places sur la grille pour le Grand Prix de Russie.