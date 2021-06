Max Verstappen : « Lewis Hamilton plus expérimenté, pas plus complet »

Lewis Hamilton est plus expérimenté, mais Max Verstappen ne pense pas que cela fasse du Britannique un pilote plus complet que lui.

Avec Verstappen prenant la tête du championnat des pilotes après sa victoire à Monaco, cette bataille déjà fascinante avec Hamilton pour le titre 2021 a pris un autre tournant.

Juste au moment où Hamilton commençait à s’éloigner, c’est maintenant Verstappen avec tout l’élan qui se dirige vers Bakou, tandis que Hamilton doit rapidement se racheter après une performance médiocre au GP de Monaco.

Hamilton détient l’avantage de l’expérience sur Verstappen dans pratiquement tous les départements de statistiques, qu’il s’agisse de championnats du monde, de victoires en course ou même simplement du nombre de courses disputées.

Mais, Verstappen soutient que l’expérience ne se traduit pas directement par un ensemble de compétences de conduite plus complet pour Hamilton.

« Je ne suis pas d’accord. Mais c’est mon opinion », a répondu Verstappen lorsque cette théorie lui a été présentée par Sky Italia.

« Oui, il est plus expérimenté. Mais cela ne veut pas dire qu’il est plus complet. C’est mon opinion et personne d’autre n’a besoin d’être d’accord avec moi.

Puis lorsqu’on lui a demandé s’il envie Hamilton de quelque façon que ce soit, Verstappen a répondu : « Non et je n’envie rien à personne. Je suis très heureux de qui je suis. J’ai la chance d’être en F1 et la vie que je mène. Et je ne suis jaloux ou envieux de personne. Je suis heureux si quelqu’un a une vie.

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro ! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 à la caisse*

*l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

Bien sûr, Verstappen espère que sa saison 2021 se terminera avec un premier Championnat du monde des pilotes en sa possession, mais souhaite également que cette campagne en général reste dans les mémoires comme une bonne, avec la nouvelle génération de voitures de Formule 1 arrivant ensuite pour 2022.

“J’espère que 2021 restera dans les mémoires comme une bonne année”, a-t-il déclaré.

« Évidemment, j’espère finir devant tout le monde, mais je ne suis pas le seul à rêver de ça. Il faut vivre dans le présent, je sais que je dois être rapide et nous devrons travailler dur tout au long de la saison.

“Je sais que beaucoup de gens travaillent déjà pour 2022, mais nous avons une bonne opportunité cette année et nous devrons tout donner.”

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !