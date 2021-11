Max Verstappen a déclaré que son coéquipier Sergio Perez était «en feu» récemment dans la quête de Red Bull pour en faire un double triomphe au Championnat du monde.

Le Néerlandais a devancé 19 points de Lewis Hamilton dans la course au titre des pilotes avec quatre grands prix restants. Il espère consolider cet avantage à Interlagos, un circuit qui devrait convenir à la RB16B.

Mais l’image du championnat des constructeurs semble également beaucoup plus rose pour Red Bull car l’avantage de Mercedes qui s’élevait à 33 points il y a quelques courses est désormais réduit à un seul.

Une partie importante de cela est due à l’amélioration montrée par Perez qui, à part une victoire en Azerbaïdjan après la chute de Verstappen en raison d’une crevaison de pneu alors qu’il menait, avait connu une première saison décevante avec l’équipe.

Cependant, le Mexicain s’est vraiment ressaisi depuis le début du mois d’octobre en particulier et a signé trois troisièmes places consécutives, nettement plus à l’aise au volant de la voiture.

Verstappen aurait sans aucun doute aimé que Perez ait dépassé Hamilton avec son défi tardif pour la P2 dans sa course à domicile, mais il reconnaît néanmoins sa contribution accrue à la cause globale.

Dernière sortie à Interlagos… 🏆 #BrazilGP 🇧🇷 pic.twitter.com/RFQutCvz4p – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 9 novembre 2021

« Checo a été en feu ces dernières courses », a déclaré Verstappen dans l’aperçu de Red Bull du Grand Prix du Brésil.

« Cela signifierait beaucoup pour l’équipe de remporter le championnat des constructeurs, donc obtenir ces (40) points au Mexique était incroyable. C’était super d’avoir Checo avec moi et c’est ce que nous voulons.

« Nous le prenons course par course et nous devons juste continuer à pousser. »

En route pour le Brésil, Verstappen est légèrement préoccupé par les présages du troisième et dernier week-end de qualification de sprint de la saison.

Les deux expériences précédentes de ce format se sont déroulées de manière alarmante pour le pilote Red Bull – il a remporté le sprint à chaque fois pour commencer la course en pole position à Silverstone et à Monza, pour ensuite s’écraser à la suite de collisions avec Hamilton qui vivront. longtemps dans la mémoire.

« Il est difficile de dire à quel point nous serons compétitifs », a déclaré Verstappen. « En 2019, nous avons remporté la course (au Brésil), mais ce fut une bataille serrée tout au long et je m’attends à quelque chose de très similaire encore cette année.

« Voyons quelles seront les prévisions météorologiques, car cela peut avoir un impact considérable sur les performances.

« C’est aussi une course de sprint ce week-end. J’ai tendance à bien faire au sprint, mais j’obtiens ensuite de mauvais résultats en course, alors essayons de renverser la vapeur.

Pour répondre à la question de Max sur la météo à Interlagos, il y a une petite chance de pluie le vendredi et le samedi, le dimanche étant probablement sec.

Verdict de la planète F1