Max Verstappen « me doit quelques tequilas »

Les tequilas sont sur Max Verstappen après que son coéquipier Red Bull, Sergio Perez, ait tenu Lewis Hamilton à distance dans une bataille palpitante pour le GP de Turquie.

Parti 11e mais avec sans doute la voiture la plus rapide sur la grille, il n’était pas surprenant de voir Hamilton progresser fortement dans le peloton en Turquie, même dans des conditions humides difficiles.

Il a cependant rencontré son match sous la forme de Perez, qui était déterminé à ne pas laisser passer Hamilton, auquel cas Verstappen sur la route en P3 aurait eu des problèmes.

Mais la défense de Perez était féroce, revenant même à travers l’entrée de la voie des stands pour rester avec Hamilton au dernier virage, avant de s’assurer que sa position était maintenue en dehors du virage 1.

Perez a continué à monter sur le podium avec une finition P3 derrière Verstappen en P2, tandis que Hamilton n’a réussi que P5 après un arrêt au stand controversé pour de nouveaux intermédiaires.

Tout cela signifie que Verstappen est désormais de retour en tête du championnat des pilotes avec une avance de six points sur Hamilton, et Perez espère une récompense.

« Vous me devez quelques tequilas ! » Perez est intervenu lorsque Sky F1 a demandé à Max si c’était exactement ce qu’il voulait de son coéquipier.

« Je vous les apporterai au Mexique, avant le week-end ou après ? » Max a demandé, ce à quoi Perez a répondu: « Après! »

TOUR 34/35 sur 58 Bataille brillante entre Perez et Hamilton 👏 Hamilton avait l’air de prendre la place mais Perez se défend et reste devant pour l’instant #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/aoBBdnMXdJ – Formule 1 (@F1) 10 octobre 2021

Perez a déclaré que Hamilton l’avait en fait approché au pire moment possible avec ses pneus intermédiaires se dégradant rapidement, mais sachant qu’il était « très important » de garder Hamilton derrière, Perez a fait le travail et « a survécu ».

« Avec Lewis quand il est arrivé, je pense que j’étais au pire stade de ma course, je me détachais massivement, et pour défendre [from] lui était assez dur », a expliqué Perez.

« Je pense qu’à ce moment-là, Lewis est la voiture la plus rapide en piste et [I’m] probablement l’un des plus lents et vraiment défoncés avec mes pneus.

« À ce moment-là, il s’agissait simplement de survivre, d’essayer de le garder derrière, c’était très important pour notre course de le garder derrière.

« Il était déjà devant mais j’ai donné un bon coup dans le virage 1 et j’ai réussi à survivre, j’ai traversé les zones humides et la voiture est restée coincée.

« C’était un combat vraiment agréable. »

La P3 marquait le premier podium de Perez depuis le Grand Prix de France en juin, un résultat que le coureur mexicain considérait comme attendu depuis longtemps après une récente malchance.

« Cela fait longtemps, nous avons participé à de nombreuses courses [for] le podium comme Monza et la Russie, mais pour une raison quelconque, cela ne venait pas, les trois derniers tours se sont toujours passés quelque chose », a-t-il déclaré.