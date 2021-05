Max Verstappen mécontent de Perez: je suis seul dans le combat

Nouvelle saison, vieille plainte alors que Max Verstappen déclarait être «seul» dans le GP d’Espagne avec Sergio Perez trop en arrière pour aider dans la lutte contre Mercedes.

Alors que Verstappen s’est qualifié deuxième pour le Grand Prix d’Espagne, le Néerlandais séparant les coéquipiers de Mercedes, Perez a reculé à la huitième place.

Le chauffeur mexicain a signalé un problème d’épaule qui a entravé sa progression, affirmant qu’il «ne se sentait pas à 100% avec moi-même».

Avance rapide de 24 heures et c’est Verstappen qui ne se sentait pas à 100% avec son coéquipier.

Le joueur de 23 ans a dû affronter les deux pilotes Mercedes, et bien qu’il ait fait de son mieux avec un dépassement au premier tour sur Lewis Hamilton pour mener le Grand Prix, Mercedes avait le choix de la stratégie étant donné qu’ils avaient deux cartes à jouer.

Verstappen a dû se contenter de la deuxième place de la journée, son déficit de points contre Hamilton au classement jusqu’à 14.

«Je suis aussi tout seul dans le combat», a-t-il déclaré à Ziggo Sport.

«Ils peuvent facilement faire un deuxième arrêt car il y a un écart derrière eux.»

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait besoin que Perez fasse plus pour l’aider, il a répondu: «Alors au moins, ils ne peuvent pas faire ce deuxième arrêt et c’est juste vers la fin qu’il reste les meilleurs pneus. C’est comme ça cependant.

Verstappen a connu un départ parfait pour la course de 66 tours de dimanche alors que le pilote Red Bull passait Hamilton dans le premier virage avec un mouvement déterminé vers l’intérieur.

Hamilton a été forcé de «cautionner» ou risquer un accident.

Mais alors que Verstappen a mené pendant une grande partie de la course, la stratégie à deux arrêts de Hamilton et son meilleur rythme ont finalement remporté la journée.

«Le départ était très bien», a déclaré Verstappen. “Tout s’est bien passé. Bien sûr, le dernier à freiner est le premier à sortir du virage.

«J’y suis allé, car je savais que ce serait difficile autrement. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour rester en tête, mais nous étions trop lents aujourd’hui.

«C’était un risque calculé [going into the first corner].

«Je vais plus fort dans ce coin, puis à un certain moment, vous devez abandonner si vous êtes à l’extérieur.

«Après cela, j’ai essayé de conduire la course du mieux que je pouvais, mais nous étions juste plus lents et nos pneus s’usaient davantage.»

