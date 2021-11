Max Verstappen n’a pas besoin de titre mondial pour prouver qu’il est exceptionnel

Max Verstappen n’a pas besoin d’un titre mondial pour prouver qu’il est « quelque chose de très exceptionnel », selon Jan Lammers.

Mais cela ne signifie pas que le chef du Grand Prix des Pays-Bas ne souhaite pas que son compatriote remporte le titre de cette année, et peut-être un jour se rapprocher des sept de Lewis Hamilton et Michael Schumacher.

Bien qu’il reste encore quatre courses au championnat de cette année, Verstappen est un pas de plus vers un premier titre mondial après avoir étendu son avantage au Grand Prix du Mexique.

Le pilote Red Bull a remporté sa neuvième victoire cette saison pour porter son avance à 19 points devant Hamilton.

« Max établit définitivement de nouvelles normes chaque jour », a déclaré Lammers à Sky Sports News. « Nous sommes extrêmement fiers de lui et de ce qu’il fait.

« Il pourrait certainement être là-haut, mais je suis sûr que l’objectif de Max n’est pas d’être le meilleur du point de vue néerlandais, je suis sûr qu’il vise plus haut.

« Je suis sûr qu’il juge à l’échelle mondiale l’un des meilleurs de tous les temps.

« Il a des chaussures lourdes à remplir si vous voyez ce que Lewis a fait avec ses sept championnats et ce que Michael Schumacher, Fangio et Senna et tous ces pilotes ont fait.

« Je suis sûr qu’il a beaucoup en tête pour [achieve] mais il le fait déjà depuis plus de 20 ans maintenant. C’est donc un vétéran à un si jeune âge.

« Mais voyons, j’adorerais faire le score quand il aura environ 30 ans [years old]. «

Mais si ce score se termine par un zéro dans la colonne du titre mondial pour le joueur maintenant âgé de 24 ans, Lammers dit que c’est également bien.

« Pour moi, Max Verstappen n’a pas besoin de gagner le championnat du monde pour prouver qu’il est quelque chose de très exceptionnel », a-t-il déclaré. « Mais, en même temps, nous avons vu Lewis faire des choses fantastiques.

« C’est formidable de voir ces deux pilotes se battre jusqu’au bout.

Toutes les sensations… 🏆🇲🇽 #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/hO77CxmE2S – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 7 novembre 2021

Avec ses neuf victoires au tableau, l’histoire dit que le titre devrait revenir à Verstappen, car Hamilton est le seul pilote à avoir remporté neuf courses et à manquer la couronne.

Mais avec 107 points en jeu, même ses neuf victoires n’ont pas donné à Verstappen un avantage confortable.

La tête du championnat des pilotes ayant déjà changé six fois de mains, Lammers reconnaît que ce n’est en aucun cas une affaire conclue.

« Je ne sauterais pas aux conclusions parce que nous savons à quel point cela peut mal tourner », a-t-il déclaré.

« Nous avons vu [in Mexico] avec Valtteri [Bottas] à quel point cela peut mal tourner. Il suffit qu’une roue soit bloquée à un arrêt au stand. Nous avons vu de nombreux championnats se dérouler dans les airs avec des choses insignifiantes.

« Donc, je suis sûr que chez Red Bull et en particulier chez Max, tout est concentré vers l’avant et ils ne feront pas sauter le bouchon tant que ce n’est pas pertinent.

« Pour l’instant, ça a l’air fantastique. Il est difficile de réaliser que Max a remporté neuf grands prix cette année et Lewis seulement cinq, ce qui montre à quel point c’est réaliste. Mais nous devons encore le faire.

