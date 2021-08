Max Verstappen n’achète pas “P2 mieux” à la théorie de Spa ce week-end

in

Max Verstappen a insisté sur le fait que la pole position était le meilleur endroit où être lorsque le Grand Prix de Belgique est menacé par la pluie.

Certains experts de la F1 expriment l’opinion que P2 sur la grille peut être plus avantageux, en suivant le poleman jusqu’à Eau Rouge, puis en sautant hors du sillage dans la longue ligne droite de Kemmel.

Mais si cela peut être bénéfique dans des conditions sèches, ce week-end à Spa-Francorchamps a clairement été le contraire – et les prévisions météorologiques indiquent désormais une probabilité de pluie pendant la course à plus de 60%.

Par conséquent, Verstappen ne voudrait suivre aucune autre voiture et est heureux de commencer devant avec le package surprise George Russell dans la Williams à côté de lui.

Lewis Hamilton, qui mène le Néerlandais de huit points au classement du Championnat du monde des pilotes, est troisième sur la grille aux côtés de Daniel Ricciardo.

“Ce serait un peu bizarre d’essayer de viser le deuxième ou le troisième”, a déclaré le pilote Red Bull. « Si c’est mouillé, je préfère commencer en premier parce qu’au moins tu as une vision claire.

« J’ai juste besoin d’un bon départ et à partir de là, il y aura tellement de choses différentes tout au long de la course. Nous devons juste essayer de rester là-dessus. »

Après deux courses misérables en Grande-Bretagne et en Hongrie où il a perdu sa grande avance au Championnat du monde sans faute de sa part, Verstappen était heureux d’avoir repris sa forme au sommet juste après la pause estivale – diffusant son slogan « tout simplement adorable » sur son ‘in’ tour ayant obtenu la pole.

POLE ⚡️ Tout simplement magnifique 🤘 Spa est une piste incroyable, mais super difficile et délicate sur le mouillé. Superbe travail, merci @redbullracing et @HondaRacingF1 💪 Merci également à l’armée orange pour le soutien là-bas 🧡 #KeepPushing #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/CJ49USzroa – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 28 août 2021

“C’était très difficile de boucler un tour”, a déclaré Verstappen à Sky F1. « Cette piste mouillée, c’est autre chose, c’est très difficile, et aussi mettre les pneus en température a été très difficile.

«Mais bien sûr très heureux d’obtenir la pole position. Je pense que jusqu’à présent, ce week-end a été très bon pour nous sur le sec et sur le mouillé, mais demain sera très difficile avec la météo. Il va pleuvoir encore un peu, puis probablement sécher, puis pleuvoir à nouveau donc ce sera vraiment difficile de choisir les bons pneus.

Il a également pensé à Lando Norris, qui a eu une grosse chute au début de la Q3 qui a marqué le début de la séance, mais après avoir été transporté à l’hôpital pour une radiographie du coude, le pilote McLaren a été autorisé à courir.

“La chose la plus importante aujourd’hui est que Lando se sente bien”, a déclaré Verstappen. « J’espère qu’il n’a rien de grave parce que ça n’a pas l’air d’avoir un très bel impact. C’est un de mes amis, alors j’espère qu’il pourra courir demain.