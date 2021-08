“Max Verstappen ne devrait pas craquer pour ce jeu”

L’ancien ingénieur Ferrari Ernest Knoors dit que, si Max Verstappen veut remporter le titre, il doit éviter de tomber dans les jeux d’esprit de Lewis Hamilton.

Pour la première fois de sa carrière en F1, Verstappen est enfermé dans un combat pour le titre cette saison, derrière Hamilton de seulement huit points après la première moitié de la campagne.

Au fur et à mesure que la saison avançait, la bataille entre les deux s’est intensifiée, les affrontant de plus en plus sur et hors piste.

Knoors estime que l’homme Mercedes commence à jouer à des jeux d’esprit avec son rival et a averti le Néerlandais de ne pas tomber amoureux d’eux.

“Vous pouvez voir de Lewis que la partie mentale en particulier entre de plus en plus en jeu”, a-t-il déclaré. la filiale néerlandaise du sport automobile.

« Hamilton est très fort et doué pour ça. Verstappen ne devrait pas craquer pour ce jeu, mais compter sur sa propre force et celle de sa voiture.

“Certaines courses suivront davantage le chemin de Mercedes et certaines courses suivront son chemin.”

À seulement deux courses de la fin de la première moitié de saison, les choses allaient bien pour Verstappen et son équipe avec eux en tête des deux championnats.

Cela a changé depuis lors, avec Verstappen marquant seulement cinq points et Sergio Perez aucun au cours des deux derniers tours après que le Néerlandais a pris sa retraite en raison d’un contact avec Hamilton à Silverstone et Checo après avoir été touché par Bottas au début du Grand Prix de Hongrie, avec son coéquipier a également subi de graves dommages lors de cet incident.

Tout cela signifie que Hamilton mène Verstappen de huit points et que Mercedes mène désormais Taureau rouge par 12 à l’approche du second semestre de l’année.

Knoors dit que l’équipe travaille toujours assez bien pour renverser la vapeur et pense qu’ils peuvent le faire s’ils restent calmes.

“Si vous regardez Pérez et comment ils fonctionnent en équipe, ils sont très forts”, a-t-il ajouté.

« La voiture fonctionne bien, Max roule bien. C’est juste ennuyeux que maintenant tu entres dans les vacances d’été avec deux mauvais résultats.

« Silverstone est bien sûr assez frustrant parce que vous ne pouviez rien y faire vous-même. Puis quelque chose se passe à Budapest sur lequel vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ensuite, vous devez rester calme et cool.