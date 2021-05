Max Verstappen ne jouera pas à des jeux d’esprit avec Lewis Hamilton – Horner

Christian Horner dit que Max Verstappen «fera son discours sur la piste» plutôt que de s’engager dans des joutes verbales avec Lewis Hamilton.

Le septuple champion du monde a récemment fait allusion aux «erreurs» que Red Bull avait commises au début de leur combat avec Mercedes pour les titres 2021.

La marge de 3-1 de Hamilton sur les victoires en course cette saison sur le Néerlandais aurait théoriquement pu être inversée sans les difficultés de Verstappen à rester dans les limites de la piste à Bahreïn et au Portugal.

Mais le directeur de l’équipe Red Bull, Horner, dit que le pilote de Mercedes n’est pas lui-même à l’abri des erreurs et que Verstappen, au lieu de recourir à des empannage pour essayer d’acquérir un avantage psychologique, laissera les actions parler plus fort que les mots.

“Max parlera sur la piste”, a déclaré Horner à ESPN.

«Lewis a démontré qu’il était capable, excusez mon français, d’abandonner un cul de temps en temps. Il est capable de faire une grave erreur, comme nous l’avons vu à Imola, et il a juste eu beaucoup de chance de ne pas avoir fait un tour de piste et de ne pas avoir payé plus cher pour cela.

Horner faisait référence à Hamilton s’enfonçant dans le gravier et heurtant une barrière à basse vitesse lors du clapotis de George Russell sur un circuit humide – finalement capable de terminer deuxième car la course était sous pavillon rouge alors qu’il essayait de récupérer avec l’ajustement d’un nouveau Aile de devant.

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

Chaque point compte 🔢 Montez à bord pour le premier tour le plus rapide de @ Max33Verstappen en 2021 ⏱ #SpanishGP 🇪🇸pic.twitter.com / XFMjBh15s0 – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 11 mai 2021

«Regardez, ils peuvent tous faire des erreurs et nous sommes au stade sans pression du championnat pour le moment. Au fur et à mesure que nous arriverons à la fin des affaires, cela comptera pour plus », a ajouté Horner.

«Quand il reste cinq courses et s’il y a encore la différence de points, il y a maintenant [14 in Hamilton’s favour], c’est à ce moment-là que la pression monte – pas à ce stade.

C’est la première fois que Verstappen semble vraiment en mesure de lancer un défi au titre à Hamilton – et son chef d’équipe pense qu’il est prêt à y faire face.

«Je pense qu’il a cette bravade juvénile, il n’a rien à perdre», a déclaré Horner.

«Chaque gros point de pression de sa carrière que je l’ai vu affronter auparavant, il est extrêmement bien monté.

«Je ne doute pas qu’il pourra y faire face si l’occasion se présente.»

Horner a également exprimé sa lassitude face à Mercedes qui tente de détourner l’attention sur Red Bull en disant que les challengers sont les favoris sur les champions en titre.

“[Those statements] n’ont aucun impact sur l’équipe », a-t-il déclaré. «Lewis est un multiple champion du monde et Mercedes est sept fois champion du monde en titre.

«Je pense que beaucoup trop de choses ont été faites sur l’identité du favori. Accédez aux bookmakers si vous voulez voir qui est le favori. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook