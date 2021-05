Max Verstappen ne laisse pas la place P1 lui monter à la tête

Il est peut-être en tête du classement pour la première fois, mais Max Verstappen dit qu’il ne se souciera d’être au sommet que lorsque ce sera après la dernière course.

Verstappen se dirige vers le Grand Prix de Monaco à la traîne Lewis Hamilton au classement après que le Britannique ait remporté trois des quatre premières courses.

À la fin du week-end, il menait de quatre points après avoir remporté la victoire de façon dominante alors que Hamilton ne pouvait prendre que la 7e place.

C’était un grand moment pour l’homme Red Bull, c’était la première fois de sa carrière qu’il dirigeait le championnat, mais il n’est pas trop inquiet à ce sujet jusqu’à ce que cela lui remporte le titre.

“Prendre la tête du championnat, ça fait du bien mais nous devons être là à la fin de la course finale, c’est tout ce qui compte”, a-t-il déclaré.

«Là où nous sommes maintenant, ça fait du bien et bien sûr, cela montre que nous avons eu un début d’année décent, mais nous devons continuer à pousser car nous devons encore nous améliorer et faire mieux. Personne n’est jamais parfait ou immobile dans ce sport.

«Jusqu’à présent, nous avons commis les plus petites erreurs, mais rien de majeur et c’est pourquoi nous sommes les premiers en ce moment, mais nous savons tous que cela peut changer très rapidement.

Monaco !!! 🏆 Le travail d’équipe nous a apporté cette victoire. Merci beaucoup à @ hondaracingf1 et @redbullracing pour m’avoir aidé à gagner aujourd’hui et à tout le monde pour le soutien 🙏🏻 Sur la lune avec cette victoire, mais nous poussons pour plus. Alors pour l’instant, profitons de cette belle victoire 🍾🇲🇨 #MonacoGP pic.twitter.com/sPcT1ahiS5

– Max Verstappen (@ Max33Verstappen) 23 mai 2021