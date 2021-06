Max Verstappen “ne peut pas être dérangé” par les jeux d’esprit

Max Verstappen insiste sur le fait qu’il ressent la même chose que Lewis Hamilton à propos des jeux d’esprit – il « ne peut pas être dérangé » avec eux.

La rivalité entre les deux protagonistes du Championnat du Monde s’est amplifiée ces dernières semaines par des joutes verbales.

Un va-et-vient s’est ensuivi avec Hamilton disant qu’il pensait que Verstappen avait peut-être “quelque chose à prouver” avec sa conduite agressive pour prendre la tête dans le premier virage à Imola et Barcelone.

Le Néerlandais a rétorqué en disant que “les actes parlent plus que les mots” après sa victoire au Grand Prix de Monaco, à laquelle le septuple champion du monde a répondu qu’il “s’en fout” et qu’il ne se lancerait pas dans une “guerre des mots enfantine”.

Plutôt que d’attiser davantage les flammes lors de sa conférence de presse avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou, Verstappen a suivi la dernière réponse d’Hamilton et a suggéré qu’il ne s’entretiendrait plus avec son adversaire via les médias.

« S’ils viennent [mind games], je veux dire, je ne peux pas être dérangé par ça », a déclaré le pilote Red Bull aux journalistes.

“Pour être honnête, les jeux d’esprit, je pense que Lewis a également dit après la course, il ne veut pas jouer ces choses. Nous devons donc nous concentrer sur ce que nous devons faire sur la piste de toute façon, ce que je pense que nous faisons.

« Et c’est aussi le meilleur. Je veux dire, tout ce qui est dit ici [press conference], parfois à la fin de la journée, cela peut être un peu émotif parfois après une course ou avant une course.

«Et cela dépend aussi parfois de la façon dont vous posez la question, donc tout va bien. Je pense que Lewis et moi nous respectons vraiment. Et je pense que c’est très important.

On a demandé à Verstappen s’il soupçonnait Mercedes de commencer à se sentir à l’aise maintenant qu’ils sont en retard dans les deux championnats du monde, avec un point de retard au classement des constructeurs et avec Hamilton maintenant quatre derrière dans la liste des pilotes.

“Je ne sais pas, je veux dire, je n’ai pas été avec eux”, a déclaré Verstappen. « Alors je ne sais pas ce qu’ils ressentent. Mais je suis presque sûr qu’ils rebondiront très fort.

« Nous devons juste essayer de ne pas faire d’erreurs, nous devons être concentrés sur notre travail, ce que je pense que nous avons assez bien fait jusqu’à présent.

“Mais nous pouvons faire mieux. Et c’est ce que nous allons essayer de refaire ce week-end.

