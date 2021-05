Max Verstappen “ ne peut pas se permettre des erreurs stupides ” dans le combat pour le championnat du monde

Max Verstappen dit que lui et son équipe Red Bull ne peuvent pas se permettre de faire une erreur en affrontant Mercedes et Sir Lewis Hamilton cette saison.

L’homme de Mercedes mène actuellement Verstappen par trois victoires contre une et s’est frayé un chemin vers une avance de 14 points au Championnat du monde de cette année.

Verstappen de Red Bull dit qu’il y a une longue saison à venir, cependant, mais lui et son équipe doivent être sur leur jeu à chaque course s’ils veulent vaincre le septuple champion du monde au cours d’un calendrier de course complet.

Hamilton et Verstappen se sont battus sur la piste à chaque course jusqu’à présent cette saison, développant une bataille pour le titre que les deux pilotes ont appréciée devant le peloton.

“C’est proche”, a déclaré Verstappen aux journalistes avant le Grand Prix de Monaco. «Je souhaite que ce soit plus proche! C’est une longue saison et nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir une retraite ou des erreurs stupides, alors nous devons juste continuer à faire ce que nous faisons.

“Je le pense [the close battle] c’est ce que tout le monde veut voir mais, bien sûr, ce que je veux aussi.

«Ces dernières années, nous n’avons pas été assez proches, donc c’est un bon début de saison, c’est sûr et j’espère que cela pourra être comme ça pour le reste de la saison parce que cela tient tout le monde excité.»

Les taureaux sont de retour en ville 😎 #MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/Mv4gtFitv1 – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 20 mai 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF110 lors du paiement *

* l’offre expire le dimanche 23 mai à minuit

Le PDG de McLaren, Zak Brown, a déclaré précédemment qu’il pensait que c’était une «question de temps» avant que les deux ne se heurtent, Sebastian Vettel réfutant ces commentaires en pensant que les gens devraient annoncer les compétences des deux plutôt que d’attendre qu’un accident se produise.

Bien qu’il s’agisse de sa première saison complète à se battre à l’avant dans chaque course, Verstappen insiste sur le fait qu’il n’a «rien à prouver» pour prouver ses titres de défi pour le titre, et a parlé du respect mutuel que lui et Hamilton ont l’un pour l’autre alors qu’ils poursuivent leur bataille à Monaco ce week-end.

«C’est très détendu», a ajouté Verstappen. «Vous pouvez voir que nous nous entendons toujours très bien.

«Lorsque vous vous respectez et que vous pouvez vous dire quand l’autre a fait du bon travail ou un meilleur travail, c’est très important.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!