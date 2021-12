Max Verstappen « se moque » de tout parti pris à son encontre de la part de la presse britannique qui « cherche souvent quelque chose qui n’est pas là ».

C’est du moins ce qu’affirme son père, Jos Verstappen.

Quelque part au milieu de la bataille Red Bull contre Mercedes pour le titre mondial de cette année, la presse y a été entraînée.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a récemment exprimé très clairement son opinion sur l’ancien pilote de F1 devenu expert Damon Hill.

Il a déclaré au commentateur du Telegraph of the Sky: « Nous avons un pilote britannique qui vise un championnat du monde record, et Damon n’a évidemment jamais été un fan de Max. »

Il a ajouté que « parfois, l’impartialité se perd ».

Ce n’est pas la première fois cette saison que les médias britanniques sont critiqués par un pilote avec Fernando Alonso affirmant qu’il a souvent estimé que la F1 est un « environnement britannique ».

Il a ajouté : « Les équipes sont britanniques, la plupart des journalistes et de l’attention des médias, des équipes de télévision, tout le monde vient du Royaume-Uni.

« C’est compréhensible, il y a un peu de préférence pour le gars de votre pays qui peut être compétitif et continuer à gagner.

« C’est ce que j’ai ressenti quand je courais et il semble que j’étais le méchant en Formule 1 quand j’essayais de me battre contre, normalement, des Britanniques.

« Quand j’ai vu le truc de Silverstone [the collision involving Verstappen and Hamilton] ou quand je vois Verstappen se poser des questions, etc., je comprends sa position, c’est sûr.

Jos dit qu’il ressent exactement la même chose en ce qui concerne son fils et la façon dont il est traité.

« C’est comme ça que je le vis, oui », a-t-il déclaré au journal néerlandais De Limburger.

« Les Anglais affluent en masse vers Lewis et essaient de faire de tout une histoire. Ils recherchent souvent quelque chose qui n’est pas là.

« Nous avons toujours été très ouverts à la presse britannique, mais quand vous voyez des choses sorties de leur contexte à quelques reprises, vous pensez, peu importe.

« Fernando Alonso a récemment souligné que la Formule 1 est très britannique et que la presse joue un rôle majeur à cet égard. Il en a lui-même fait l’expérience dans le passé.

« Max s’en fiche, cependant. Il dessine son propre plan.

Mais, comme Horner l’a également souligné, « si vous parlez aux Néerlandais, Max peut marcher sur l’eau ».

Le Néerlandais bénéficie du soutien massif de son armée orange, qui assiste à de nombreux grands prix européens pour l’encourager.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait que l’impact de son fils était «si grand», Jos a répondu: «Je pense que c’est principalement parce que Max est pur. Il est lui-même, pas fait.

« Il n’a pas toujours l’air sympathique, mais vous savez ce que vous obtenez de Max. »

Max peut remporter le titre mondial au Grand Prix d’Arabie saoudite ce week-end, il lui suffit de battre Hamilton de 18 points.

Sinon, la course au titre se déroulera jusqu’à la dernière course de la saison à Abu Dhabi.