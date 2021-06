Max Verstappen ne serait pas “misérable” s’il ne gagnait jamais de titre

in

Max Verstappen insiste sur le fait qu’il n’est pas motivé par le désir de profiter d’une ère de domination à la Lewis Hamilton en Formule 1.

Généralement considéré comme un immense talent naturel, le pilote Red Bull semble avoir tout ce qu’il faut pour prendre le relais de Hamilton en tant que superstar exceptionnelle du sport alors que la décennie actuelle s’étend.

Une relève de la garde pourrait même avoir lieu cette année, car le Néerlandais détient une avance de 12 points au Championnat du monde des pilotes avant la huitième manche de la campagne, le Grand Prix de Styrie en Autriche.

Mais plutôt que de penser trop loin, Verstappen veut simplement savourer le sentiment d’être champion du monde une seule fois – et affirme que même s’il manquait cette expérience, cela n’aurait pas un impact trop grave sur sa qualité de vie à l’avenir.

« Même si je ne [win a title], ça ne va pas rendre ma vie plus misérable ou quoi que ce soit », a déclaré Verstappen lors d’une interview avec Crash.net.

«Je fais ce que j’aime et vous avez besoin de chance dans votre vie pour être au bon endroit au bon moment pendant longtemps et certaines époques sont plus longues que d’autres.

«Parfois, il y a plus de compétition et vous avez des années où vous vous battez pour un titre avec différentes équipes, et parfois c’est comme une véritable domination par une équipe, mais vous le voyez dans tous les sports.

« Je veux juste gagner autant de courses que possible. Bien sûr, j’espère gagner un championnat, mais si je ne le fais pas, au final, j’aime toujours ce que je fais et c’est ce qui est le plus important.

Le joueur de 23 ans ne voit aucun intérêt à se fixer des objectifs spécifiques pour sa carrière en F1 “parce que vous ne pouvez pas vraiment le contrôler”.

“C’est un peu différent d’un marathon, comme courir”, a ajouté Verstappen. « En fin de compte, nous sommes tellement dépendants du matériel que vous devez disposer de l’ensemble pour réussir.

« Beaucoup de pilotes en F1 sont assez bons pour remporter un titre mais ils n’ont pas la voiture. C’est une situation un peu délicate. »

Et il est catégorique, il serait satisfait de terminer son temps en F1 avec un seul titre mondial à son actif.

“Si c’était ma seule chance d’en obtenir un et que je l’avais, bien sûr, je serais très heureux [because] La F1 n’est qu’une partie de votre vie », a-t-il déclaré.

«Je pense que beaucoup de gens y pensent trop sérieusement. Tout ce qui se passe en F1, si vous ne jouez pas là-bas ou si vous n’êtes pas heureux, cela influence leur vie privée et je ne pense pas que cela devrait le faire.

“J’ai une bonne vie privée en dehors de la F1 et pour moi, cela fonctionne très bien pour garder ces deux séparés.”

