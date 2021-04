Max Verstappen ne veut pas copier Lewis Hamilton

Max Verstappen classe Lewis Hamilton comme «l’un des meilleurs de tous les temps» en F1, mais cela ne veut pas dire qu’il cherche à copier le pilote Mercedes.

Si la première course de cette saison, le Grand Prix de Bahreïn, est quelque chose à faire, les fans de Formule 1 sont dans une bataille passionnante entre Verstappen et Hamilton pour des victoires en course, et peut-être même le titre mondial.

Alors que Verstappen a pris la pole position sur le circuit de Sakhir, 0,3 seconde devant Hamilton, c’est le Britannique qui a remporté la victoire par seulement 0,7 seconde.

Cela a montré un aperçu de ce que la F1 à son meilleur peut offrir, mais en fin de compte, c’est la stratégie de Mercedes, les nerfs d’acier de Hamilton et une erreur de Verstappen qui ont décidé de la victoire.

Alors que Hamilton sortait victorieux d’une course que beaucoup s’attendaient à ce que Verstappen domine, on pourrait dire qu’il n’y a personne de mieux pour le pilote Red Bull pour copier Hamilton.

Il dit cependant que ce n’est pas son style.

“Je ne regarde pas ça comme ça”, a déclaré Verstappen à Autosport.

«Je regarde d’abord ce que j’aurais pu faire de mieux ou de différent – [after] chaque course.

«Et puis… je regarde les autres et je passe en revue des trucs, mais je ne suis pas quelqu’un qui copie. Je suis moi-même.

«Parce que si vous copiez des trucs d’autres, vous serez toujours en retard avant tout – parce que vous n’innovez pas et devenez meilleur qu’eux.

«Bien sûr, vous pouvez simplement le regarder, vous pouvez l’observer. Mais en fin de compte, je suis moi-même et je pense que cela fonctionne le mieux pour moi – être moi-même.

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

La Formule 1 est de retour en force alors que le champion en titre Lewis Hamilton a retardé Max Verstappen pour remporter une saison haletante en ouvrant #BahrainGP de seulement 0,7 seconde. pic.twitter.com/uiWneYRoCs – All Baller Zone (@AllBallerZone) 28 mars 2021

Le vainqueur des 10 Grands Prix classe Hamilton comme «l’un des meilleurs» à avoir couru en Formule 1.

Cette saison, le pilote Mercedes est en quête d’un huitième titre mondial, un nouveau record pour la Formule 1. Il détient déjà le record de la plupart des pole positions et du plus grand nombre de victoires, pour n’en citer que quelques-unes.

Lorsqu’on lui a demandé de nommer qui il pense être le meilleur pilote sur la grille, à part lui-même, Verstappen a répondu: «Mec, vous savez que c’est super difficile, mais bien sûr, vous devez donner du crédit à Lewis.

“[For] la façon dont il a géré toutes les années, pour toujours revenir et être honoré et gagner autant de courses et de championnats. Vous ne pouvez certainement pas contourner Lewis.

«Mais, bien sûr, il y a encore beaucoup d’autres personnes en Formule 1, je pense qui sont très bonnes, très fortes, et qui auraient été très bonnes dans cette voiture aussi.

«Mais quand même, bien sûr, la façon dont Lewis a gagné et aussi parfois dans des courses difficiles – comme l’année dernière en Turquie, pour gagner cette course, je pense qu’il a très bien fait.

“Ouais, il est certainement l’un des meilleurs de tous les temps en Formule 1.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.