Max Verstappen ne voit aucune raison pour laquelle Lewis Hamilton devrait quitter la F1

Max Verstappen ne s’attend pas à ce que son rival pour le titre en 2021, Lewis Hamilton, se retire de la Formule 1 à la suite de la controverse d’Abou Dhabi.

Après la conclusion controversée de la bataille pour le titre à Abu Dhabi, des points d’interrogation ont été soulevés quant à l’avenir de Hamilton dans la série, le septuple champion ayant déclaré « nous verrons pour l’année prochaine » lorsqu’il a été interrogé sur ses plans pour l’après-course.

La déception était due à une apparition tardive de la Safety Car à Abu Dhabi, Verstappen dépassant Hamilton dans le dernier tour lorsque les voitures ont été libérées, après que seuls les coureurs doublés entre Verstappen et Hamilton aient été autorisés à se défaire, apparemment en violation de l’article 48.12. du règlement sportif.

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a parlé publiquement de l’épreuve pour la première fois jeudi et n’a pu donner aucune assurance sur l’avenir de Hamilton en F1.

Cependant, Verstappen ne voit aucune réelle possibilité que Hamilton en ait fini avec la série.

Lors du gala de remise des prix de la FIA, auquel Hamilton et Wolff n’ont pas assisté, Verstappen a déclaré : « Bien sûr, je peux comprendre que les premiers jours, après une course comme celle-là, vous n’êtes pas content.

« Vous devez également comprendre que c’est la course et que ces choses peuvent vous arriver.

« Je pense qu’il devrait simplement revenir sur ce qu’il a accompli, et cela devrait lui apporter beaucoup de réconfort et de motivation pour continuer.

« Il essaie toujours de se battre pour ce huitième titre, et il peut le faire à nouveau l’année prochaine, donc je ne vois aucune raison d’abandonner ou d’arrêter maintenant. »

Verstappen a poursuivi en expliquant qu’il ne ressentait pas de sympathie pour Hamilton et comment son défi pour le titre s’était terminé, mais a réitéré qu’il pouvait comprendre la frustration initiale.

« Non, je ne suis pas désolé [for him] mais je peux comprendre que cela peut être très douloureux », a-t-il déclaré.

« En fin de compte, c’est aussi la course. Il faut juste continuer à se battre jusqu’au bout et tu sais qu’en course tout peut arriver.

« Il a aussi remporté un championnat comme celui-là. Je pense qu’il peut aussi comprendre.

Le patron de Red Bull, Christian Horner, avait déclaré que le gala de remise des prix donnerait l’occasion aux réalisations de Verstappen de vraiment s’enfoncer.

Entre la fin de la saison et maintenant, Verstappen a déclaré que lui et Red Bull avaient célébré leur succès qui avait été remporté sur la piste, repoussant toute suggestion selon laquelle ils craignaient un autre appel de Mercedes autre que le résultat était à venir.

Deux appels de Mercedes ont été rejetés après la course par les commissaires sportifs, tandis que Mercedes a confirmé jeudi qu’ils ne donneraient pas suite à leur intention de déposer un nouvel appel.

« Pas vraiment », a répondu Verstappen lorsqu’on lui a demandé si la menace d’appel de Mercedes avait été dans son esprit.

« Nous passions un très bon moment en équipe parce que nous savions que nous l’avions gagné en piste.

« Et il y avait un feu vert ou un drapeau vert [with the stewards’ verdict] et personne ne pourrait jamais nous l’enlever, alors j’étais de bonne humeur.