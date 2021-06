“Max Verstappen n’est pas arrogant, c’est juste de la confiance en soi”

Le journaliste allemand de Formule 1 Kai Ebel pense que la “confiance en soi” de Max Verstappen est confondue avec “l’arrogance” du pilote Red Bull.

La rivalité bouillonnante pour le titre entre Verstappen et Lewis Hamilton a été largement respectueuse de la part du couple, certainement plus que le patron de Red Bull Christian Horner et le copropriétaire de Mercedes Toto Wolff qui se sont tirés dessus via les médias.

Mais Verstappen a fait des déclarations qui pourraient être considérées comme arrogantes et quelque peu conflictuelles, déclarant plus récemment qu’il serait “deux dixièmes plus rapide” si lui et Hamilton avaient la même voiture à leur disposition.

Cela a certainement fait sensation au sein de la communauté de la Formule 1, mais, invité à comparer Verstappen et Hamilton, Ebel pense que le premier est la personne la plus accessible à interviewer – même s’il faut dire qu’il a des liens avec le camp de Verstappen.

“Pour moi, Max est plus accessible”, a déclaré Ebel par Speed ​​Week.

« Nous nous connaissons en privé. Je suis ami avec son manager et je connais bien son père.

« Max a une image de lui-même de battre tout le monde. Si vous lui demandez qui devrait être son coéquipier préféré, il répond « Je m’en fiche, je vais battre n’importe qui de toute façon ».

« Mais ce n’est pas de l’arrogance, c’est l’expression d’une grande confiance en soi.

« Hamilton est en avance sur lui en termes d’expérience, mais Max n’en est qu’à sa meilleure période. Avec Lewis, c’est déjà en train de devenir une routine pour lui.

Mais Ebel pense également que la différence de caractère entre les deux rivaux du titre ne fait qu’ajouter une autre source de fascination à la bataille globale.

Il a poursuivi : « Les dieux de la course ont évidemment décidé que nous devrions l’avoir excitant. Et c’est exactement ce que nous aimons tous voir – que plus d’un pilote a une réelle chance de remporter le championnat du monde.

«Maintenant, Hamilton a un adversaire à égalité avec lui avec Max Verstappen. Le fait que les deux soient si différents en termes de caractère le rend encore plus effrayant pour moi.

« En termes de performances automobiles, Red Bull Racing-Honda est actuellement en tête. En termes de deuxièmes pilotes, je reconnais une intelligence de course incroyable à Sergio Perez.

“Valtteri Bottas a toujours été dans la meilleure voiture au fil des ans, mais Perez aurait obtenu au moins les mêmes succès dans cette voiture que le Finlandais.”

