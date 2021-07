Max Verstappen n’est pas impressionné par Lando Norris

in

Christian Horner a révélé que l’agacement de Max Verstappen à propos de la radio de l’équipe après les qualifications en pole est venu du fait qu’il a offert un remorquage à Lando Norris de McLaren.

Alors que Verstappen a remporté sa troisième pole position consécutive en se qualifiant P1 pour le Grand Prix d’Autriche, Norris n’était qu’à 0,048 seconde d’obtenir sa première pole position en Formule 1.

Norris se contentera certainement de son premier départ en première ligne dans sa McLaren en se qualifiant P2, Verstappen a exprimé sa frustration après la fin des qualifications quant au fait qu’il n’était pas en pole avec un écart plus important.

“Nous ne ferons plus jamais ça – nous y allons en premier”, a-t-il déclaré à la radio de l’équipe. “C’était P1, mais nous en reparlerons plus tard.”

Alors qu’il reste en pole, il n’a pas trop expliqué pourquoi il était frustré après la fin de la session.

“Je pense que la Q3 a été assez mauvaise”, a-t-il déclaré. « Bien sûr, je suis heureux d’être premier, mais pas de la façon dont nous l’avons eu. C’est quelque chose à examiner, mais bien sûr, être deux fois en pole ici, c’est quand même très bien.

Horner était sur place pour clarifier où Verstappen a été laissé en colère, cependant, malgré la mise de sa voiture en pole pour le Grand Prix d’Autriche de dimanche.

“Avec Max, il cherche toujours ce petit plus – il sentait qu’il y avait plus dans la voiture aujourd’hui”, a déclaré Horner à Sky Sports F1 après les qualifications.

« Il a eu un léger blocage lors de la première manche, nous voulions donc lui donner de l’air pur pour la dernière manche. Et cela signifiait qu’il s’est retrouvé en tête de la file d’attente.

«Et quand vous êtes en tête de file, vous créez un trou dans l’air, et cela a donné à Lando derrière lui juste un léger remorquage.

“C’est donc ce qui l’a un peu frustré à la fin, mais néanmoins, [it was] une performance phénoménale – et avoir Checo là-haut aussi devant la Mercedes est un excellent résultat d’équipe.

Les Orange Army sont dingues 😂 Absolument fantastique de voir une salle comble au Red Bull Ring 😍 #F1 pic.twitter.com/6mbDBde8SK – Planète F1 (@Planet_F1) 3 juillet 2021

Néanmoins, par l’équipe partant P1 et P3, ils auront un avantage significatif sur leurs rivaux Mercedes avant la course de dimanche, mais le directeur de l’équipe Red Bull n’a pas tardé à reconnaître à quel point la marge était étroite entre Verstappen et Norris.

“C’était très serré avec cette McLaren. Pour tout commentaire sur le moteur Mercedes, il se passe certainement bien à l’arrière des McLaren », a plaisanté Horner.

“Ils ont des vitesses balistiques en ligne droite, donc je suis sûr qu’ils vont être un facteur demain, mais pour avoir les deux voitures devant la Mercedes ici, nous ne savons pas ce que le temps va faire demain, nous sommes va réagir à ça, mais c’est une position de départ phénoménale.

