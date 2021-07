Max Verstappen n’est pas intéressé par le « battage médiatique » sur le crash

in

Max Verstappen n’a aucun intérêt à s’impliquer dans le « battage médiatique » concernant son accident de Silverstone avec Lewis Hamilton.

Le plus gros sujet de discussion dans le monde de la Formule 1 depuis la dernière course a été l’incident entre les deux prétendants au titre au Grand Prix de Grande-Bretagne qui a vu le Néerlandais s’écraser.

Au lendemain de l’accident, il a surnommé Hamilton antisportif et irrespectueux, tandis que Christian Horner a été particulièrement critique envers le Britannique et Mercedes et l’équipe a avancé dans sa demande de punir davantage le pilote.

Maintenant, cependant, Verstappen souhaite simplement passer de tout cela plutôt que de s’y attarder plus longtemps et se concentrer plutôt sur la victoire d’un premier championnat du monde.

“Je n’ai pas grand-chose à dire sur tout le battage médiatique et pour être honnête, je ne suis pas intéressé à m’impliquer dans tout cela”, a-t-il déclaré aux journalistes.

“Je sais ce qui s’est passé à Silverstone car j’étais dans la voiture et je ressens évidemment une certaine façon de savoir comment ma course s’est terminée. Mais maintenant, je me concentre uniquement sur le fait d’être le meilleur possible sur la piste afin de rester en tête du championnat.

“L’équipe peut s’occuper du côté officiel des choses et de tout ce qui doit être examiné après l’accident, mais mon travail est le même que toujours – être le meilleur possible et essayer de gagner dimanche.”

Voici une vue des fans de la vitesse à laquelle Max voyageait lorsqu’il s’est écrasé… Le silence de la foule dit tout, nous sommes juste heureux qu’il aille bien 😬#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/riTFTjBjcd – Planète F1 (@Planet_F1) 19 juillet 2021

L’impact 51G que Verstappen a connu à Silverstone a été l’un des plus importants que le sport ait connu ces dernières saisons et l’a obligé à aller à l’hôpital pour un examen par la suite.

Néanmoins, à part quelques contusions, il dit qu’il se sent bien maintenant et qu’il est tout à fait prêt à repartir.

« Je suis heureux de retrouver la piste en Hongrie ce week-end, surtout après le dernier résultat en course », a-t-il déclaré.

«Je suis un peu meurtri, bien sûr, mais c’est normal après un si gros impact, mais je m’entraîne et je me sens bien.

“J’ai fait une course de simulation de 24 heures cette semaine et c’était un bon test pour voir comment mon corps réagirait à passer du temps assis dans une position et derrière des écrans pendant longtemps.

« Je me sentais parfaitement bien, ce qui me rend positif à l’approche du week-end. Je suis définitivement prêt à repartir.