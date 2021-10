Max Verstappen n’est « pas préoccupé » par le rythme de Mercedes car il n’y a « rien » que Red Bull puisse faire à ce sujet, à part se concentrer sur eux-mêmes.

Red Bull a le sentiment que depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, Mercedes a trouvé quelque chose de plus, ou comme le dit Christian Horner, quelque chose d' »étrange », avec leur moteur qui leur a donné un boost de puissance.

À tel point que Red Bull a remis en question le moteur de Mercedes et que la FIA reviendrait en disant que c’était légal, une décision qu’Helmut Marko dit qu’ils doivent accepter.

Et étant donné que Red Bull ne peut rien faire pour ralentir Mercedes, Verstappen dit qu’il appartient à son équipe de rattraper son retard.

« Je veux dire, je ne suis pas inquiet, car vous ne pouvez rien y faire », a-t-il déclaré aux médias à Austin lorsqu’on lui a demandé s’il s’inquiétait de l’amélioration du rythme de Mercedes.

«Mais nous devons juste nous concentrer de notre côté.

« Je pense qu’il y a quelques choses que nous pouvons faire mieux, et nous avons encore beaucoup appris en Turquie et nous allons essayer de faire mieux avec notre package, ce que nous avons, essayer de trouver un peu plus de performances. »

Malgré les inquiétudes de Horner et Marko, Verstappen a terminé devant Hamilton dans trois des cinq dernières courses.

Interrogé par le site officiel de la F1 si cela signifiait qu’il traversait un « patch violet », il a répondu avec un sourire : « Pas vraiment.

« Tout allait bien mais nous savons que nous avons encore un peu de travail à faire et nous voulons être plus rapides, mais le résultat de l’équipe était bon en Turquie ; la performance globale n’était pas étonnante en Turquie. Mais nous allons réessayer ici et voir à quel point nous sommes rapides.

« Piste différente, tarmac différent, donc… J’ai également passé un peu de temps sur le simulateur, tout s’est bien passé, mais oui, nous le saurons demain. »

Verstappen se dirige vers le Grand Prix des États-Unis ce week-end à la poursuite de son deuxième podium sur le Circuit des Amériques, un lieu où Hamilton a déjà remporté cinq courses.

Le pilote Red Bull, qui compte six points d’avance sur Hamilton au championnat des pilotes, est néanmoins impatient de courir au COTA.

« C’est une très bonne piste, c’est une piste vraiment agréable à piloter », a-t-il déclaré.

« En qualifications, je dirais que le premier secteur est vraiment cool, mais en course, la fin du secteur 2, le début du secteur 3, il y a beaucoup d’action et différentes lignes que vous pouvez prendre, et vous pouvez certainement dépasser ici – et je pense que c’est ce qui le rend spécial.